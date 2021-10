Fiscal de CPI respalda "progreso" en investigaciones de crímenes atroces en Colombia

Bogotá, 27 Oct 2021 (AFP) - El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dio un espaldarazo este miércoles al tribunal surgido del acuerdo que desarmó a la exguerrilla FARC en Colombia por su "progreso" en las investigaciones de los peores crímenes del conflicto."Los colombianos pueden confiar en que hay progreso y acciones significativas para la paz y la rendición de cuentas", expresó el británico Khan al término de una reunión en Bogotá con el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Eduardo Cifuentes.Desde su creación en 2017, el tribunal de paz ha imputado a los altos mandos de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas y el reclutamiento de 18.000 menores durante su levantamiento armado. "Le agradezco al señor fiscal ese apoyo rotundo que le da a la Jurisdicción Especial de Paz y lo hago a nombre de nueve millones de víctimas" del conflicto colombiano en casi seis décadas, contestó Cifuentes.El tribunal también investiga a varios militares, algunos de ellos comandantes, por haber ejecutado a 6.400 civiles entre 2002 y 2008 para presentarlos como caídos en combate a cambio de beneficios. "He sido un admirador (de la JEP) desde hace tiempo", reconoció Khan, quien asumió en junio como fiscal de la CPI y tiene autoridad para investigar crímenes dentro de países miembros si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.La JEP ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas e impondrá condenas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos. Hasta ahora no ha emitido su primera sentencia. - "Decir la verdad" -"El viaje no ha terminado, pero (...) la JEP está bien financiada por el gobierno y tiene el sustento constitucional para hacer su trabajo", anotó Khan. El tribunal ha sido blanco de críticas de sectores políticos y sociales que se oponen al acuerdo de paz de 2016 y lo consideran muy laxo con los exrebeldes. El presidente conservador, Iván Duque, ha sido uno de sus mayores contradictores. En 2019 propuso reformar la jurisdicción, pero la justicia ordinaria rechazó esta iniciativa. Cifuentes envió un mensaje a los perpetradores de crímenes graves durante el conflicto que enfrentó a guerrilleros de izquierda, paramilitares y fuerzas estatales: "Tienen esa oportunidad (...) de venir aquí a la JEP a decir verdad y asumir plena responsabilidad. Si no, de lo contrario, tendrán que hacerlo un día ante la Corte Penal Internacional", advirtió.Khan adelanta una gira de diez días por Colombia y Venezuela, donde investiga supuestos abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron cerca 100 muertos.jss/das/ag