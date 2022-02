Isa Pantoja estalla tras las insinuaciones del entorno de Kiko Rivera

29-09-2021 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La hija de Isabel Pantoja ha advertido a su hermano que si sigue hablando ella no dudará en defenderse



MADRID, 27 (CHANCE)



Nuevo capítulo en la guerra entre Isa Pantoja y Kiko Rivera. Y es que después de la entrevista de la peruana en 'Sábado Deluxe' confesando su preocupación por la salud de su hermano, el entorno del Dj no se ha quedado de brazos cruzados y, a través de Kiko Hernández, han respondido cuestionando los hábitos de vida de la hija de Isabel Pantoja - "¿Y ahora va a hablar de las adicciones de su hermano? Que no se meta donde no la llaman porque Kiko la podría callar en cero coma uno" aseguraba el colaborador - dejando caer además que su relación con Asraf no es todo lo idílica que quieren vender y que Isa habría llamado a su hermano a altas horas de la madrugada para que fuese a su casa después de discutir con su novio.



Unas insinuaciones a las que, visiblemente molesta, Chabelita ha respondido este miércoles en 'El programa de Ana Rosa', confesando que cree que su hermano está detrás de estas declaraciones o que, por lo menos, las aprueba, ya que sino habría dejado claro que él no tiene nada que ver en este espinoso asunto.



"Yo no quiero seguir con esto, pero si alguien de su entorno está dando informaciones tiene que entender que yo me tenga que defender", ha señalado, asegurando que lo que se ha contado no es verdad. "Exageran o mienten. Yo discuto con Asraf y es verdad que llamo a mi hermano para decirle que quiero que venga, que me quiero ir, pero no eran altas horas de la madrugada. Eran las 23.00 y al final no vino porque le dije que no hacía falta", ha desvelado, acusando a Kiko de "exagerar las cosas y encima mentir, insinuando una cosa que a mí y a mi pareja nos han producido dolor". "Lo hace con la idea de menoscabar lo que yo he hecho, con la intencion de hacerme sentir mal", ha asegurado, sin entender cómo el Dj se defiende sin argumentos, acusándola de cosas que son mentira.



Molesta, Isa reprocha a Kiko que "vuelve a atacarme con una cosa muy grave. Yo no le acuso a él con su delito, yo me defiendo porque tengo voz, con mis argumentos", asegurando que lo que su hermano ha filtrado "es mentira": "Él no conoce mi casa, no ha venido a ninguna de mis casas. Él no pregunta por Alberto y no me gusta que me señale por no preguntar por sus hijas por cosas que él no hace". "Yo he estado ahí cuando me ha necesitado, pero que me diga el entorno que no he estado me molesta", ha confesado.



Harta de las insinuaciones sobre su relación y el carácter se Asraf, Isa ha estallado avisando a Kiko de que "ya está bien". "Si hay uan cosa que estoy orgullosa es que no tengo ningún problema. Jamás en la vida he tenido ningún problema con nada, y si me atacan tengo que decir que yo no hago las cosas", ha apuntado dolida, pidiendo a su hermano que "se defienda argumentanto, pero que lo haga con la verdad".