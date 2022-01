Estados Unidos.- España pierde potencial asegurador, según Mapfre Economics

01-01-1970 Gráfica del 'Top 10' del ranking GIP-Mapfre. ECONOMIA EMPRESAS MAPFRE ECONOMICS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



España ha retrocedido posiciones en ranking de países con mayor potencial asegurador, según el índice GIP-Mapfre elaborado por Mapfre Economics con datos de 2020, que siguen liderando China, Estados Unidos e India.



El indicador se calcula para 96 mercados de seguros, tanto desarrollados como emergentes, y mide el espacio asegurable en todo el planeta a través de una métrica que sintetiza los mercados que ofrecen un mayor potencial asegurador en el medio y largo plazo.



Respecto al año anterior no se han producido cambios relevantes y China, Estados Unidos e India siguen a la cabeza de la lista de países con mayor potencial asegurador, tanto en el ramo de vida como de no vida.



De su lado, España ha retrocedido posiciones, hasta situarse en el puesto 23 del ranking de no vida (8 posiciones por debajo) y en el 18 del de vida (2 puestos menos).



Según ha explicado Mapfre Economics en su informe, el impacto en no vida responde al deterioro del consumo, en especial en coches y otros bienes prescindibles durante la crisis, "mientras que otros ramos han soportado el envite del Covid-19 por ser ajenos al ciclo económico (como el seguro de salud)".



Respecto al retroceso en el negocio de vida, los economistas apuntan que se debe a una caída en la penetración relativa por un deterioro adicional de la demanda del seguro de vida.



"Se ha drenado liquidez durante la crisis producida por el Covid-19, dado que muchas familias han rescatado sus planes de pensiones durante la crisis. Además, se frenó en seco el mercado inmobiliario. Estos dos factores han acentuado el deterioro del negocio de Vida, siendo esta caída superior en España al tener tanto peso el negocio hipotecario y al existir una base menor de sistema de pensiones privados como alternativa al seguro de vida", han señalado.



El índice GIP-Mapfre tiene en cuenta las estimaciones del tamaño de la Brecha de Protección del Seguro en estos mercados y su capacidad para consumirla, que representa la diferencia existente entre la cobertura de seguros que es económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida.



Esta brecha alcanzó los 675 puntos básicos del PIB global, repartido en 68,1% para la BPS en el segmento de vida y 31,9% para el segmento de no vida.