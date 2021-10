Bulgaria registra el mayor número de muertos y contagios de la pandemia

Varias personas esperaban su turno para someterse a una prueba de antígenos, este lunes en Sofía. EFE/EPA/VASSIL DONEV

Sofia, 26 oct (EFE).- Bulgaria registró en las últimas 24 horas un máximo de fallecidos, 243, y contagiados, 5.863, desde el inicio de la pandemia, al tiempo que el Gobierno estudia imponer nuevas restricciones, como toques de queda a los no vacunados, para frenar la expansión de la enfermedad.

En Bulgaria, un país de 6,9 millones de habitantes, han fallecido hasta ahora 23.316 personas. El país balcánico tiene el menor índice de vacunación en la Unión Europea, con el 24 % de la población.

También se ha detectado un aumento importante de las hospitalizaciones, más de 1.300 nuevos ingresos, hasta un total de más de 7.100, de los que 608 están en la UCI.

Ante esta situación de aumento de las infecciones y lento avance de la inmunización, los certificados covid se han introducido como requisito para entrar en la mayoría de los lugares públicos cerrados, lo que ha impulsado la vacunación.

En las últimas 24 horas se han vacunado 15.166 personas, el triple que el lunes de la semana pasada.

Sin embargo, si los contagios avanzan el Gobierno planea establecer confinamientos o limitar el movimiento a las personas no vacunadas.

"Si la incidencia en el país no logra ponerse bajo control (...) y si el número de hospitalizados sobrepasa 9.000, entonces se impondrá un confinamiento", dijo hoy a televisión Nova el viceministro de Sanidad, Alexander Zlatanov.