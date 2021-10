Las revelaciones Osasuna y Rayo amenazan a Real Madrid y Barcelona

Imagen de archivo de un partido entre Real Madrid y Osasuna, la pasada temporada. EFE/Chema Moya.

Madrid, 25 oct (EFE).- Osasuna y Rayo Vallecano, las dos principales revelaciones del primer tramo de la temporada, amenazan en la jornada intersemanal la reacción del Real Madrid y al inestable Barcelona, respectivamente, en tanto que la Real Sociedad afronta otra defensa del liderato ante el Celta en Balaídos.

La décima jornada dejó al conjunto donostiarra como líder en solitario con un punto de ventaja sobre Real Madrid y Sevilla, y con dos respecto a Atlético de Madrid, Betis y Osasuna.

El empate del cuadro navarro ante el Granada y la derrota del equipo vallecano contra el Betis no empañan en absoluto su magnífico inicio de temporada, en la que, independientemente de estar en la zona de privilegio, están cumpliendo el objetivo de afianzar cuanto antes la permanencia.

El conjunto navarro llega a un escenario tradicionalmente adverso, donde no gana desde abril de 2004, cuando, bajo la batuta del mexicano Javier Aguirre, venció por 0-3. Desde entonces tan solo ha sacado un empate y el resto de encuentros los ha perdido, aunque en muchos tras generar numerosos problemas, como el pasado curso, en el que tan solo cedió en el tramo final con goles de los brasileños Militao y Casemiro.

En esta oportunidad el equipo de Jagoba Arrasate llega pleno de confianza, con un bloque muy bien armado, conocedor de sus virtudes y lanza un reto al Real Madrid que reaccionó esta semana con sus triunfos en Kiev ante el Shakhtar y en el clásico en el Camp Nou. El técnico vasco no podrá contar con José Ángel Valdés 'Cote', expulsado ante el Granada.

La goleada en el Olímpico ucraniano y el triunfo práctico en Barcelona, donde el uruguayo Fede Valverde y el meta belga Thibaut Courtois salieron 'tocados' en una rodilla, afianzan al conjunto de Carlo Ancelotti, que no puede permitirse más tropiezos, como el sufrido en su último encuentro como local ante el Villarreal.

El Barcelona, herido por la derrota en el clásico, en el que se mostró impotente, acude obligado a Vallecas, donde el Rayo ha logrado pleno de triunfos hasta el momento. Cuatro partidos y cuatro victorias. Toda una amenaza para el equipo del criticado Ronald Koeman, quien fue incluso increpado a la salida del Camp Nou por varias decenas de seguidores.

El Barcelona, que tan solo ha sacado dos puntos en sus tres desplazamientos, tiene la historia a su favor. No pierde en Vallecas desde diciembre de 2022 y ha ganado al conjunto franjirrojo los últimos 14 encuentros. Pero este Rayo de Andoni Iraola se está mostrando como un equipo atrevido, atractivo y muy competitivo. Es el segundo máximo goleador de LaLiga Santander tras el Real Madrid. El colombiano Radamel Falcao, el francés Randy Nteka, Álvaro García y compañía lanzan un órdago muy serio a los azulgrana, instalados en una decepcionante novena plaza.

La Real Sociedad, aún dejando escapar un 0-2 en el Wanda Metropolitano, se traslada a Vigo con buen sabor de boca y con el liderato bajo el brazo. Ni la acumulación de lesiones ha mermado un ápice el rendimiento del bloque de Imanol Alguacil, al que se le avecina otro encuentro intenso y atractivo ante un Celta que no acaba de encontrar el rumbo víctima de su irregularidad.

Tras salvar un punto con un doblete del uruguayo Luis Suárez, el Atlético de Madrid cerrará la jornada en el Ciutat de Valencia ante el necesitado Levante, que no conoce la victoria aún.

Necesitan los de Diego Pablo Simeone mejorar y no cometer errores que le están costando más puntos de los deseados. En Valencia tienen una oportunidad para volver a la senda del triunfo al amparo del momento de inspiración ante el gol del charrúa, pero el Levante, por ese oxígeno que precisa, se rebela al favoritismo rojiblanco.

El Sevilla, último verdugo precisamente del Levante, se consolida en la zona de privilegio alejado de debates estériles. Independientemente de todo el 'ruido', el equipo de Julen Lopetegui está ratificando su ambición, potencial y una plantilla extensa. Busca su tercera victoria seguida en el feudo del Mallorca, que pierde por sanción uno de sus mayores factores de desequilibrio, el surcoreano Kang-In Lee, expulsado en Mestalla.

También en plena progresión, con fútbol atractivo y goles, el Betis del chileno Manuel Pellegrini persigue, como su 'vecino', su tercera victoria seguida en un partido siempre atractivo, con un choque de estilos, ante el Valencia, que no acaba de enderezar su rumbo tras el buen comienzo de campaña. El equipo de José Bordalás lleva seis jornadas sin vencer.

Necesita resurgir, tras dos derrotas seguidas, el Villarreal, anfitrión de un Cádiz que se está complicando la vida después de cinco encuentros sin ganar; todo lo contrario que el Athletic, al que sus dos últimas victorias le han lanzado a las proximidades de la zona europea y que tratará de refrendar en el RCDE Stadium contra un Espanyol que también ha ido a más.

El Alavés, con dos victorias en los últimos cuatro partidos, parece haber iniciado su escapada de los puestos de descenso. Tiene que hacer bueno, no obstante, la victoria en Cádiz ante el Elche correoso Elche, que deposita buena parte de sus esperanzas en ataque en sus delanteros argentinos Lucas Boyé, Dario Benedetto y Javier Pastore.

Granada y Getafe se encontrarán en el Nuevo Los Cármenes inmersos también en la parte delicada de la tabla, donde se han visto inmersos en un comienzo de curso deficiente, aunque el equipo de Robert Moreno parece haber despertado al enlazar un triunfo de gran valor contra el Sevilla y un difícil empate en Pamplona.

- Programa de la 11ª jornada:

. Martes:

19.00 Alavés-Elche

21.00 Espanyol-Athletic

21.30 Villarreal-Cádiz

. Miércoles:

19.00 Mallorca-Sevilla

19.00 Rayo Vallecano-Barcelona

20.00 Betis-Valencia

21.30 Real Madrid-Osasuna

. Jueves:

19.00 Celta-Real Sociedad

20.00 Granada-Getafe

21.30 Levante-Atlético de Madrid

(-2 GMT).