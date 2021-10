Telenovela "Si nos dejan" revive un clásico con frescura y novedad en México

Fotografía cedida por el Grupo Televisa donde se muestra al elenco de la telenovela "Si nos dejan". EFE/ Grupo Televisa/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- Para el productor venezolano Carlos Bardasano existen historias universales que traspasan la barrera del tiempo, por eso apuesta con su telenovela "Si nos dejan" al regreso de uno de los clásicos más importantes de la televisión en México.

"A veces parece que hay una alineación de planetas cuando el momento es el indicado y esta era una historia que desde hace varios años teníamos en mente contar, pero en una versión nueva con el tiempo que ha pasado y por cómo ha cambiado el mundo", asegura en entrevista con Efe Bardasano.

La historia fue escrita y renovada por Leonardo Padrón, responsable de adaptaciones recientes como "Rubí" (2020) y está basada en la historia original del colombiano Bernando Romero Pereiro, "Señora Isabel", cuya primera versión en México se conoció como "Mirada de mujer".

"Leonardo es un poeta, es uno de los grandes escritores del género y hace un homenaje a la historia original y al amor sin prejuicio", asegura el productor.

La historia sigue la vida de Alicia, una mujer a la que se le cae el concepto personal de la familia feliz que creía tener después del engaño de su marido, pero encontrará una nueva oportunidad de amor en un hombre más joven que ella.

La telenovela que fue estrenada en 1998, se convirtió en un clásico de la televisión mexicana al quitarle los tabúes al amor que puede existir en una relación donde la mujer es mayor que el hombre.

Si bien Carlos es consiente que la parte revolucionaria del proyecto original ya no es replicable para los tiempos actuales, considera que el tema es algo que aun no está del todo resuelto en la sociedad y que ahora se inserta en un contexto tan real, que la proximidad con el público es segura.

"Aunque hoy en día no es tan transgresor sigue existiendo mucha hipocresía al respecto. Creemos que antes que todo esta es una historia universal que retrata a una mujer luchadora que hace todo por su familia", asegura.

Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, son los principales actores que están en el proyecto que estrenará por el canal Las Estrellas el próximo 1 de noviembre en horario estelar.

La telenovela, que ya tuvo su estreno en Estados Unidos, se escribió con tiempo, cosa que según dice Carlos, es un privilegio cuando se habla de un trabajo de televisión, y esto les permitió encontrar en la obra de Bernardo su esencia.

"Parte del éxito de la historia era la esencia de los personajes y decidimos mantenerla, hay una adaptación a los tiempos y los momentos de ahora", asegura.

Sin embargo, resalta que hay cosas que permanecen intactas como el machismo del personaje de Ayala, quien asegura "parece ser de otra época", pero cuyo ejemplo sirve para visibilizar de forma crítica esta problemática social que, pese a los más de 20 años de distancia con el trabajo original, sigue vigente.

Actualmente Carlos se encuentra trabajando en otra adaptación, esta vez de la popular telenovela de 1979 protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, "Los ricos también lloran".

"Más que 'remakes' (adaptaciones) siento que son historias universales y tramas de amor y traición que conectan con el público, el reto es lo que uno hace con eso", menciona.