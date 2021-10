Monedas andinas caen por debilidad de materias primas: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se unieron al sentimiento generalizado de aversión al riesgo que se observa en los mercados internacionales, mientras que las materias primas se hunden ante la preocupación de los operadores por el aumento mundial de los precios de la energía y la inflación.

El peso chileno y el colombiano caen 0,4% en medio de una intensa ola de ventas en los mercados de productos básicos y un fortalecimiento del dólar a medida que los inversionistas se trasladan a los activos seguros.

La moneda chilena sigue sin volver a probar el área clave cerca de los 826 pesos por dólar. La caída del 3,2% del cobre en Londres pesa sobre el ánimo de los inversionistas locales mientras que la agenda local es escasa.

El peso colombiano, por su parte, se encamina a volver a probar el nivel clave de 3.800 por dólar en medio de la caída del 2% del petróleo y el sentimiento negativo que sigue afectando a todas las monedas de mercados emergentes, incluidos el peso mexicano, el rublo ruso, la lira turca y el real brasileño.

Las curvas de swap Cámara e IBR suben en línea con los desplazamientos de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El movimiento extremo observado en la curva de swaps brasileños, con un aumento de los DI de hasta 50 puntos básicos en toda la curva, podría comenzar a afectar a los swaps de toda la región latinoamericana.

Los mercados bursátiles de todo el mundo también caen, ya que los principales catalizadores mundiales siguen siendo el aumento de la inflación, las perspectivas de la economía china y los resultados corporativos, que han compensado parte del sentimiento negativo.

En tanto, el sol peruano pierde 0,2%, también afectado por el contexto internacional. La moneda sigue manteniendo las ganancias registradas después de que el Gobierno realizara cambios del gabinete más favorables al mercado, incluso a pesar de informes de que el presidente Castillo impugnará una ley recientemente aprobada que limita su poder para disolver el Congreso

