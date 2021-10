Austin: Rusia no puede vetar la aspiración de Ucrania a ingresar en la OTAN

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, este martes en Kiev. EFE/EPA/GLEB GARANICH / POOL

Kiev, 19 oct (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó hoy que Rusia no puede vetar las aspiraciones de Ucrania de convertirse en miembro de la OTAN.

"Ningún tercer país tiene el derecho a vetar la membresía de Ucrania en la OTAN. Ucrania tiene el derecho a decidir sobre su futuro y su política exterior sin injerencia externa", señaló en una rueda de prensa con el ministro de Defensa ucraniano, Andrii Taran.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica sería "el peor de los escenarios", uno que "cruzaría la línea roja del interés nacional de Rusia".

"Los aliados de la OTAN expresaron su respaldo a los esfuerzos de Ucrania para convertirse en un miembro pleno" de la organización, recalcó Austin.

"Apoyamos la reforma (del sector) de defensa de Ucrania y le ayudaremos a cumplir los criterios de adhesión", añadió el jefe del Pentágono.

En junio pasado los aliados reiteraron en su cumbre de Bruselas la decisión que tomaron en 2008 en Bucarest de que Ucrania se convertirá en miembro de la Alianza con un Plan de Acción para la Adhesión de Ucrania a la OTAN (MAP, en sus siglas en inglés) como parte integral de este proceso.

Kiev, que ha agradecido esta declaración, ha lamentado no obstante que ésta no contenga un calendario específico sobre los próximos pasos del acercamiento de Ucrania a la OTAN.

"Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable y seguiremos trabajando juntos para asegurar que pueda defenderse por sí misma" de la agresión rusa, recalcó Austin, quien a su llegada a Kiev tuiteó también el respaldo de EE. UU. a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

El jefe del Pentágono señaló que, desde el inicio de la agresión rusa en 2014 -con la anexión de la península ucraniana de Crimea y el apoyo de Rusia a los separatistas prorrusos en el Donbás-, Estados Unidos ha destinado 2.500 millones de dólares al apoyo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El ministro de Defensa de Ucrania a su vez indicó que abordó con Austin la colaboración bajo el acuerdo marco entre Washington y Kiev sobre cooperación militar firmado en agosto pasado durante la visita a la capital estadounidense del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

También afirmó que se trató en la reunión el tema de la cooperación militar en la región del mar Negro y la cuestión de cómo protegerla contra los actos agresivos de Rusia.

El secretario de Defensa de EE. UU., que ha visitado el monumento a los caídos en Kiev, donde depositó un ramo de rosas rojas, se reunirá hoy asimismo con Zelenski.

Austin visita Kiev procedente de Georgia, donde también abordó la seguridad en el mar Negro.