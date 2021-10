El mejor Espanyol del curso recela del Cádiz

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, en una imagen de archvio. EFE/Alejandro García

Barcelona-Cádiz, 17 oct (EFE).- El Espanyol recibe al Cádiz con la confianza renovada tras derrotar al Real Madrid (2-1) antes del parón liguero, pero sin fiarse lo más mínimo del cuadro andaluz, decimoquinto en la tabla y a solo dos puntos de los blanquiazules.

Los catalanes, en cualquier caso, están en uno de sus mejores momentos de la temporada. En los últimos cuatro partidos, el Espanyol ha empatado contra el Betis (2-2), ha vencido al Alavés (1-0), ha perdido contra el Sevilla (2-0) y ha derrotado al Real Madrid (2-1). Siete puntos de doce posibles.

Firmar tres más ante el Cádiz confirmaría sus buenas sensaciones y serviría para marcar distancias, ligeramente, con la parte baja.

El entrenador, Vicente Moreno, no dará la lista de convocados hasta el mismo día del partido. Sin embargo, el valenciano ya avanzó que el centrocampista Yangel Herrera, hasta ahora lesionado, podría entrar en sus planes. Son duda el delantero Javi Puado y los centrocampistas Keidi Bare y Aleix Vidal.

El Espanyol parece solventar, paulatinamente, sus asignaturas pendientes. El bloque catalán es más sólido en todas las líneas y el entorno respira más tranquilo. Raúl de Tomás, que este sábado cumple 27, es el gran argumento ofensivo, al que se suma solidez defensiva y en la medular.

De todos los modos, los procedentes históricos instan al anfitrión a ser prudente: en las últimas cinco visitas, aunque muy lejanas, del Cádiz al feudo blanquiazul, el balance de los periquitos es de tres derrotas y dos victorias. Vicente Moreno nunca ha perdido contra el cuadro andaluz como entrenador.

El Cádiz de Álvaro Cervera visita al Espanyol con el reto de ganar su segundo partido liguero, tras tres jornadas sin vencer, para alejarse de las posiciones de descenso de las que sólo le separan dos puntos y, de paso, calmar los ánimos después de las últimas polémicas extradeportivas que le han salpicado.

Aunque el club, el cuerpo técnico y la plantilla del equipo amarillo quieren pasar página y centrarse en lo deportivo, el ambiente en el entorno cadista no ha sido el más idóneo en las últimas fechas por las salidas nocturnas de algunos jugadores.

Si hace tres semanas siete futbolistas fueron sorprendidos en un local nocturno tras perder por 3-1 con el Rayo Vallecano, en ésta el delantero montenegrino Milutin Osmajic, titular en el 0-0 de la pasada jornada ante el Valencia, se vio involucrado en una trifulca de madrugada en una discoteca de Cádiz, motivo por el que el club le ha abierto un expediente disciplinario.

Los gaditanos sólo han logrado un triunfo esta temporada, obtenido en un desplazamiento anterior al estadio de Balaídos frente al Celta (1-2), aunque los pupilos de Cervera suman más empates, cuatro, que derrotas, que han sido tres.

Aún así, el hecho de no ganar con cierta frecuencia le está penalizando hasta el punto de asirse a los puestos de permanencia con la vista puesta de reojo en los tres equipos que ocupan plazas de descenso.

Con dos empates como local ante rivales de enjundia (Barcelona y Valencia) y una derrota, la de Vallecas, el Cádiz sólo ha marcado un gol y ha encajado tres en sus tres últimos encuentros, todos precisamente en su última salida al campo del Rayo.

Para el objetivo de sumar en el RCDE Stadium, el entrenador cadista continúa con las bajas por lesión de los centrocampistas José Mari Martín-Bejarano y Jon Ander Garrido.

Alineaciones probables:

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, David López; Melamed, Melendo, Embarba; y Raúl de Tomás.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Haroyan, Fali, Espino; Alarcón; Jonsson, Salvi, Álex Fernández, Jiménez; y Negredo.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio. RCDE Stadium.

Hora: 21:00.

Puestos: Espanyol (13º, 9 puntos); Cádiz (15º, 7 puntos).

La clave: La moral del Espanyol después de derrotar al Real Madrid antes del parón de LaLiga.

El dato: El balance entre ambos equipos en el feudo blanquiazul en los últimos cinco partidos es de tres victorias para el Cádiz y dos derrotas para el Espanyol.

Las frases:

Vicente Moreno: "El Cádiz no es una sorpresa, ya conocemos al rival"

Álvaro Cervera: "Tenemos que mejorar en el manejo del balón y defender más adelante".

El entorno: El club confía en que jugar un lunes a las 21.00 no perjudique de forma notable la presencia de público en el RCDE Stadium.