Diseñador francés Christian Louboutin encuentra "mucho interés" en "algunas formas de fealdad"

Christian Louboutin, creador de los icónicos zapatos de tacón de aguja con suela roja, se ha dejado seducir por complementos tan "repulsivos" como algunos filmes de David Lynch. La "provocación" es un elemento "muy clásico" en la moda, admite a la AFP el diseñador francés.

Los complementos tienen que cuestionar, pero sin culpabilizar a quien los lleva, resume el estilista, presidente del jurado de accesorios de moda del festival internacional de Hyères, en el sur de Francia, que finaliza este domingo.

Pregunta: ¿Qué criterios ha seguido a la hora de escoger a los finalistas?

Respuesta: "La emoción y la interrogación. No hace falta que sea una cosa que me guste o que yo llevaría, pero necesito que lleve a querer saber más. En algunas formas de fealdad, reside mucho interés. No tiene porque ser 'bonito' en el sentido clásico, tiene que cuestionar, sacudir.

Me encanta David Lynch, algunas de las películas que he visto eran repulsivas, pero esto no impide que me guste su trabajo, de ver sus próximos filmes... Hay películas que son muy hermosas y muy angustiantes. Al final, la provocación es un factor muy clásico en la moda.

Vivimos un periodo bastante repulsivo. Cuando veo zuecos de plástico, los encuentro súper repulsivos, (pero) hay muchas de (estas) cosas que se consideran muy de moda".

P: ¿Qué papel tienen los complementos en la moda?

R: "Poner el acento. Uno de los finalistas hablaba de una forma de inutilidad. Los joyas, las llevamos, pero no tienen una función 'útil', no como una prenda de vestir o unos zapatos.

El papel del complemento es poner acentos muy personales en la forma de estandarización de la indumentaria. El complemento habla más de la personalidad, de manera más sutil.

Los mensajes no tienen que ser demasiado demostrativos, deben sentirse en filigrana. Si la gente quiere adquirir una cosa que usted hace, es para sentirse bien, no para sentirse culpable o responsable".

P: Presentó su última colección de zapatos en el Atelier des lumières en París, en un espectáculo y un show inmersivo. ¿La pandemia y la tendencia al mundo virtual han cambiado la forma de mostrar la moda?

R: "Está bien probarlo todo, no hay razón para presentar la moda de forma rígida y seguir así. Las cosas cambian. Hay nuevas tecnologías que permiten hacer cosas increíbles, muy evocadoras.

Entre estas tecnologías, está el mapping (una técnica audiovisual que permite proyectar luz e imágenes de gran formato en los monumentos). Siempre está bien jugar con ello. Me gusta el teatro, el music hall... todo lo que es entretenimiento siempre me ha interesado. Todavía estamos en los inicios, es una historia que empieza.

neo/fmp/or/es/mb