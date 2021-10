Biden rubrica el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 14 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rubricó este jueves el proyecto impulsado por el Congreso para elevar en 480.000 millones de dólares el techo de deuda, una cantidad que permitirá asumir los compromisos hasta diciembre.

La firma de Biden al proyecto evita, además, un inminente impago de la deuda que estaba previsto como pronto para el próximo 18 de octubre.

De acuerdo con la Casa Blanca, el proyecto legislativo "se espera que sea suficiente para permitir que el Gobierno federal siga cumpliendo con sus compromisos completos hasta principios de diciembre".

El tema del endeudamiento se había convertido en las últimas semanas en una novela de suspenso en Washington, donde los desacuerdos entre demócratas y republicanos habían colocado al país al borde del precipicio de la suspensión de pagos por primera vez en su historia.

El pasado viernes, sin embargo, los dos partidos alcanzaron un acuerdo de mínimos para elevar el techo de endeudamiento que fue aprobado primero en el Senado y este martes en la Cámara de Representantes.

Se trata de una solución que no logra satisfacer a los demócratas ni al propio Biden, que querían suspender el techo de endeudamiento hasta finales de 2022 para no tener que lidiar con este asunto mientras intentan aprobar su agenda programática.

Los republicanos, por su parte, han avisado que en diciembre no volverán a colaborar para elevar de nuevo el endeudamiento.

Estados Unidos nunca ha tenido que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero estuvo muy cerca en 2011, cuando la mera posibilidad de que eso ocurriera desató el caos en los mercados financieros e hizo que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajara la nota de solvencia del país.