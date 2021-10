Venezuela denunciará a presidente de Colombia en CPI por "exterminio" de migrantes

Amplía con reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ///Caracas, 13 Oct 2021 (AFP) - Venezuela informó este miércoles que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente colombiano Iván Duque, su mayor enemigo político, por el "delito de exterminio y persecución" de migrantes venezolanos en su territorio.El anuncio lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez tras el asesinato de dos adolescentes venezolanos en una región fronteriza, por el que las autoridades de Colombia y Naciones Unidas abrieron una investigación."Quiero oficialmente anunciar, informar al país y a la comunidad internacional, que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución (...) contra nuestros migrantes", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por la televisión del gobierno. "Se ha convertido en una política sistemática y masiva".Los dos jóvenes, de 12 y 18 años, fueron baleados tras ser acusados de robar en un almacén en el violento municipio de Tibú, en el noreste colombiano.En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes cabizbajos y con las manos atadas hacia adelante mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos". Sus cuerpos fueron encontrados más tarde y seguían con las manos amarradas; un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño."Ojalá este crimen no quede impune", insistió la vicepresidenta, que condenó la muerte de más de 2.000 migrantes venezolanos en Colombia entre 2017 y 2021, citando cifras oficiales de Medicina Legal de Colombia.En un comunicado la Cancillería de Colombia condenó el "horrible crimen" de los menores y aseguró que las declaraciones de Rodríguez son "infundadas". La policía colombiana responsabiliza del asesinato de los jóvenes a disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016.Casi 2 millones de venezolanos migraron a Colombia, huyendo de la crisis económica. Rodríguez les recomendó regresar."El presidente Nicolás Maduro les ha tendido la mano, regresen a su país (...). No queremos ver a nuestros migrantes siendo humillados, vejados, perseguidos, asesinados", pidió."¿Quién ha promovido esa consciencia xenofóbica? (...) El Estado colombiano, el señor Iván Duque", exclamó más tarde Maduro en una alocución transmitida por la televisora estatal. "Es un drama de verdad", se quejó.Mientras el gobierno venezolano denuncia una campaña de xenofobia y odio en el país vecino, el gobierno de Duque ha sido aplaudido internacionalmente por su decisión de regularizar a venezolanos indocumentados.Venezuela y Colombia, que comparten una porosa frontera de más de 2.000 km, no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando Duque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.Maduro acusa a Duque de conspirar y planificar atentados en su contra junto con Estados Unidos, su otro gran enemigo político.jt-lv/jss/lm/atm/ag