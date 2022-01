Venezuela.- Fallece por COVID-19 el exministro de Defensa de Venezuela Raúl Baduel, encarcelado por traición a la patria

Guaidó acusa a la "dictadura" de Maduro de asesinar a Baduel tras secuestrarlo, torturarlo y negarle atención médica



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El exministro de Defensa de Venezuela Raúl Baduel ha fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio producto de la COVID-19 durante su encarcelamiento por traición a la patria e instigar a la rebelión.



"Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19 mientras se le aplicaban cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna", ha anunciado el fiscal general del país, Tarek William Saab, en sus redes sociales.



Baduel asumió la cartera de Defensa entre 2006 y 2007, bajo la Presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, en 2010 fue condenado por sustracción de dinero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por abuso de poder.



Después de pasar casi siete años en la prisión militar de Ramo Verde, en 2015 fue puesto en libertad condicional, pero dos años más tarde, en enero de 2017 le fue revocada. En marzo de ese mismo año, un día antes de que definitivamente cumpliera su condena, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión.



Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha acusado al régimen de Maduro de asesinar a Baduel tras doce años de "brutal sufrimiento".



"Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura. Lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras doce años de brutal sufrimiento, Baduel es el décimo preso político que muere en manos del régimen", ha señalado Guaidó en sus redes sociales.



Además, ha denunciado que este tipo de "atrocidades" demuestran que en Venezuela "se violan sistemáticamente los Derechos Humanos", y ha pedido que estos "crímenes" no queden impunes a la par que ha asegurado que el silencio de las Fuerzas Armadas les convierte en "cómplices".



"La lucha es para que haya justicia, para que no se repitan estas atrocidades, para resarcir a las víctimas, para recuperar nuestra dignidad y en definitiva la democracia y nuestro país. No será en vano todo el sacrificio y esfuerzo de todo un país", ha zanjado Guaidó.