El musical "Malinche" de Nacho Cano, una épica oda a la conquista de México

El músico Nacho Cano en una imagen de archivo. EFE/Paco Santamaría

Magdalena Tsanis

Madrid, 13 oct (EFE).- Coincidiendo con el Día de la Hispanidad acaba de aterrizar en Netflix el documental "La creación de Malinche" en el que Nacho Cano, miembro de Mecano, desvela detalles de lo que será su próximo espectáculo musical, una épica oda al mestizaje y a la conquista de México que gira en torno a la´"historia de amor" entre Malinche y Hernán Cortés.

El estreno llega precedido por la polémica a raíz de las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo a España pedir perdón con motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 500 de la conquista de Hernán Cortés.

Mediante testimonios como el del historiador Antonio Cordero o la actriz Melissa Barrera, que dará vida a Malinche, el documental hace un llamamiento a los mexicanos para que resuelvan "el conflicto entre su vertiente indígena y su vertiente hispana" y para que "celebren su mestizaje" en lugar de "lamentarlo".

"Todo estará preparado para que, cerrada la herida, se levante el telón", dice una voz en off en el cierre del documental que incluye imágenes en las que Nacho Cano presenta el proyecto al Ayuntamiento de Madrid, que le cedió una parcela para levantar un teatro donde pueda representar su musical, con un canon anual de 450.000 euros (casi 520.000 dólares) durante cuatro años.

Con música orquestal, flamenco y hip hop y "los mejores profesionales de Broadway", el musical reconstruye los momentos clave de la conquista remontándose a 1492, cuando aparece un pequeño Hernán Cortés de siete años y su madre llamándole a comer.

Aunque aparecen algunos comentarios críticos, se resalta en todo momento el mensaje de la celebración del mestizaje y de "la nueva raza" que surge tras la colonización.

Nacho Cano explica así esta filosofía del musical a sus intérpretes: "El azteca y el español son dos mundos diferentes excepto en una cosa, la pasión y la emoción, por eso se fusionan".

Sobre el papel de Malinche, mujer indígena entregada como esclava a Hernán Cortés y que se convirtió en su consejera y madre de su hijo, el musical se alinea con las revisiones históricas más recientes que lejos de considerarla una traidora la ven como una mujer "traicionada por los suyos".

El tono grandilocuente del proyecto queda patente desde los primeros minutos del documental, cuando la misma voz en off presenta a Nacho Cano como el responsable de "los dos mayores acontecimientos de la historia de la música en castellano", en referencia al grupo Mecano y al musical "Hoy no me puedo levantar".

A continuación se traslada a Miami al año 2010, para explicar el origen del proyecto como una especie de revelación que el músico madrileño tuvo mientras observaba el amanecer desde la ventana de su apartamento y tecleaba unas notas al piano.

Más adelante explica que su padre, Modesto Cano, un poeta de 95 años, nació en el pueblo de al lado de Hernán Cortés, en Zalamea de la Serena.

El excomponente del grupo Mecano viaja personalmente a México para documentarse e imbuirse en la historia y entrevista a destacados historiadores y antropólogos del país. También aparecen testimonios de compositores como Armando Manzanero o Hans Zimmer, uno de los músicos más célebres de Hollywood, autor de bandas sonoras de "The Lion King", "Gladiator", "The Dark Knight" o "Dune".

"Abriremos las puertas del teatro recordando a los que ya no están y los que seguimos aplaudiremos el día en que México y España se conocieron y de esa cita surgió un mundo más divertido, colorido y mágico", concluye el documental.