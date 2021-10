Socialdemócratas, verdes y liberales alemanes, en fase clave de negociación

El secretario general de Los Verdes Michael Kellner, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Omer Messinger

Berlín, 12 oct (EFE).- Las conversaciones entre el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) para formar Gobierno en Alemania han entrado en una fase decisiva que puede llevar a que el viernes se tome la decisión de entrar en negociaciones formales de un acuerdo de coalición.

Los tres secretarios generales recibieron este martes el encargo de preparar un documento que resuma las conversaciones que han tenido hasta ahora los tres partidos y que podría ser la base para el siguiente paso en el proceso.

"No nos hemos leído nuestros respectivos programas los unos a los otros sino hemos buscado respuestas para enfrentar los retos que tiene el país. Las diferencias se han reducido, las similitudes han crecido pero todavía hay mucho por delante", dijo de parte de Los Verdes su secretario general, Michael Kellner.

Kellner compareció conjuntamente con sus colegas del SPD, Lars Klingbeil, y del FDP, Volker Wissing después de una reunión de cerca de cuatro horas de los dos equipos negociadores.

Este lunes la reunión duró 10 horas y no había habido comparecencia y hoy los representantes de los tres partidos que comparecieron, tras cuatro horas de conversaciones, se mostraron reacios a entrar en detalles concretos sobre las negociaciones.

"No tiene sentido que cada uno de nosotros empiece a dar su visión de lo que hemos hablado, necesitamos desarrollar una visión y una interpretación común", dijo Wissing, se parte del FDP.

Al final de la comparecencia se le pidió a los tres políticos que respondieran con un sí o un no si se estaba un paso más cerca de una coalición semáforo, como se le llama a la alianza entre los tres partidos por los colores de los mismos.

"Estamos en un buen camino", respondió Klingbeil; "Estaremos de acuerdo cuando estemos de acuerdo en todo", añadió Wissing. Kellner se limitó a agregar que con ello estaba todo dicho.

Antes Klingbeil había dicho que aunque los tres partidos se habían puesto juntos en camino todavía les falta un trecho por recorrer y que los próximos tres días serán intensos.

"Una cosa es hablar como hemos hablado -en un tono que ha sido muy bueno y muy constructivo- y otra cosa será poner los debates por escrito en un documento que será la base para saber si recomendamos o no a los órganos de nuestros partidos que aprueben el comienzo de negociaciones de coalición.

LAS FINANZAS COMO PUNTO CRÍTICO

El punto crítico, y en el que el FDP ha trazado líneas rojas antes de empezar las conversaciones, es el de las finanzas. Los liberales rechazan alzas impuestos lo mismo que una flexibilización del llamado freno a la deuda, que exige presupuestos equilibrados en tiempos de normalidad económica.

La idea de rebajar impuestos -el programa liberal incluía alivios fiscales por valor de 80.000 millones de euros- puede, al parecer, al menos aplazarse.

Los Verdes quieren un programa de inversiones en protección del clima y en otros campos como la digitalización para lo cual propusieron dentro de las elecciones complementar el freno a la deuda con lo que ellos llamaban "una regla de inversiones", lo que implicaría una flexibilización.

Tampoco descartan subidas de algunos impuestos para financiar programas de inversiones. Los socialdemócratas, por su parte, proponían una combinación de alivios para los ingresos más bajos con alzas para los ingresos más altos.

Los liberales coinciden con Los Verdes en que se necesita una gran ofensiva de inversiones en descarbonización y en digitalización -habla del reto de las tres Ds, la tercera d es la demografía- pero considera que ésta se debe lograr a través de estímulos a la industria privada.

¿UNA SOLUCIÓN DE COMPROMISO?

Una propuesta de compromiso ha surgido de fuera del círculo de las negociaciones e incluso de fuera del mundo político alemán y ha sido sugerida por el economista Marcel Fratzscher, director del Instituto Alemán de Investigación Económicas (DIW) de Berlín.

Fratzscher sugirió este martes que, para financiar al paquete de inversiones que proponen Los Verdes, se puede aprovechar que en 2023 el freno a la deuda todavía estará suspendido debido a los efectos de las pandemias.

"Se puede aprovechar ese hecho para crear una reserva para realizar inversiones que impulsen la economía en los terrenos que han señalado tanto Los Verdes como los liberales que son la descarbonización y la digitalización", dijo en declaraciones al programa Morgenmagazin de la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

Interrogado acerca de si creía que los liberales aceptarían una salida de ese tipo Fratzscher dijo que "precisamente es una solución que debe satisfacer a los liberales pues evita un alza de impuestos".

Después, a medida que las inversiones den un impulso a la economía, según Fratzscher, se podría ir reduciendo la deuda con un aumento de la recaudación.

Rodrigo Zuleta