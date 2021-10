"Jack y la gran aventura del cerdo de Navidad", la nueva novela de J. K. Rowling

Londres, 12 Oct 2021 (AFP) - La escritora británica J. K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter que han vendido 500 millones de ejemplares en todo el mundo, publicó el martes una nueva novela juvenil, "Jack y la gran aventura del cerdo de Navidad", inspirado por su hijo. La idea del libro surgió de un cerdo de peluche que le regaló a su hijo David cuando era un bebé, y que rápidamente se convirtió en su peluche favorito. Para evitar una crisis en caso de que el querido peluche se perdiera, J.K. Rowling compró un segundo ejemplar, que su hijo acabó encontrando. "Un día pensé en eso, en lo que significa ser el sustituto, el suplente, el que no es 'el elegido', por así decirlo. Y me di cuenta de que por fin tenía mi historia de Navidad", explicó la novelista de 55 años al periódico The Sunday Times. Publicada por Hachette Children's Group en su versión original con el nombre de "The Christmas Pig", será editada en más de veinte idiomas. Al igual que los siete volúmenes de las aventuras del aprendiz de mago Harry Potter, publicados entre 1997 y 2007, esta nueva novela trata sobre "el mundo oculto" y la "magia", pero son "totalmente diferentes", explicó J.K. Rowling. La novelista también afirmó al Sunday Times que, aunque empezó a escribir a los seis años, no se lanzó en la escritura de un libro infantil ("Harry Potter y la piedra filosofal") hasta los 25."La idea de escribir para niños nunca se me había ocurrido, no porque pensara que era menos importante que escribir para adultos -yo era una lectora voraz de niña y todavía cuento con algunos libros infantiles entre mis favoritos- sino porque mi infancia no fue feliz", relató. Tras la saga de Harry Potter, Rowling escribió novelas para adultos antes de volver a la literatura infantil con "El ickabog", un cuento publicado el año pasado. Su enorme popularidad se ha visto recientemente empañada por acusaciones de transfobia. El año pasado, J.K. Rowling compartió en Twitter un artículo sobre la "gente que menstrúa", comentando irónicamente: "Estoy segura de que teníamos una palabra para esta gente. Que alguien me ayude. ¿Mij? ¿Muj? ¿Mujer?". Esto provocó la ira de algunos internautas, que le recordaron que los hombres transexuales pueden menstruar y las mujeres transexuales no. pau-acc/mar