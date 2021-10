La vicepresidenta colombiana dice sobre Pandora que sus negocios están en "ley"

Fotografía de archivo del 23 de agosto de 2021 que muestra a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, durante una declaración a medios de comunicación en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 4 oct (EFE).- La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, mencionados en los papeles de Pandora, respondieron este lunes que sus negocios y movimientos financieros han sido declarados conforme a la ley.

Según documentos del informe divulgado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Ramírez y la actual ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, "participaron en un negocio en Islas Vírgenes Británicas con un inversionista que fue condenado por lavado de activos".

Se trata del colombiano Gustavo Hernández Frieri, acusado de participar en una trama que lavó más de 1.000 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), caso por el que en 2018 fue detenido en Italia.

El capítulo sobre Colombia, analizado por la alianza entre el diario El Espectador y la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS, menciona que la vicepresidenta, la ministra y Hernández fueron los primeros accionistas de la compañía Global Securities Management Corporation, constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2005.

"Con respecto a la investigación Pandora Papers, me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República (emisor colombiano) y la DIAN, conforme a la ley", respondió Ramírez en un breve comunicado.

Las funcionarias colombianas habían explicado en 2018 que los negocios con Hernández acabaron dos años antes de que ocurrieran los delitos del inversionista y seis antes de su captura, argumento que la vicepresidenta reiteró hoy al decir que "dicha compañía fue vendida en el año 2012".

SOCIEDAD EN ESTADOS UNIDOS

Según el reportaje, en 2016 el director de la DIAN creó con su esposa la sociedad Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos, tendría una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres.

Junco respondió a la publicación que su plan era ir al país norteamericano para estudiar una maestría en tributación transnacional y que si "recibía un peso, tenía que pagar un peso en Estados Unidos y un peso en Colombia", razón por la que estableció "un residente, una corporación no adquirida".

Según los registros públicos de Delaware, la empresa fue constituida sin acceso a los nombres de quienes la crearon y de acuerdo con un documento de junio de 2021, la compañía fue cancelada por "falta de pago de impuestos", con una deuda de 1.770 dólares.

Sobre esos documentos, Junco aportó otros registros para "demostrar que ha pagado 300 dólares anuales de impuestos desde 2017" y aseguró que días después de constituir la compañía la trasladó a Florida, pero la alianza de El Espectador y CONNECTA no encontró constancia de la sociedad en Florida.

"Con los controles que tienen los bancos en Estados Unidos, y más sobre los colombianos, si hubiera algo irregular esto no sería posible", respondió Junco al aclarar que ni Delaware o Florida son considerados "paraíso fiscal ni por Colombia ni por la OCDE".

También negó que se trate de una compañía "offshore", pues la actividad de la empresa es en el país donde se constituyó.

"Sin embargo, según Pandora Papers, su nombre y el de su sociedad en Estados Unidos también aparecen como clientes de SFM Corporate Services", una firma constituida en Suiza en 2006 que se dedica a crear empresas o a la apertura de cuentas bancarias y oficinas virtuales.

En el informe aparece una factura en la que SFM Corporate Services cobró a Cyber Security System 1.020 dólares en octubre de 2016 por servicios en la jurisdicción de Delaware y un cobro de 420 dólares a Junco por concepto de una cuenta bancaria en Chipre, entre otras operaciones que el director de la DIAN ha negado.

"Lo lamentable es que ponen mi nombre al lado de magnates y millonarios, políticos, cuando mi cuenta de ahorros arrancó con 40 dólares y hoy en día tiene 10.900 dólares, la mitad es de mi esposa y la mitad míos", se defendió Junco en la emisora Blu Radio sobre el dinero.