El presidente de Ecuador insiste que no tiene propiedades en paraísos fiscales

Quito, 4 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, insistió este lunes en que no tiene propiedades en paraísos fiscales en ningún lugar del mundo, ya que se deshizo de ellas para poder ser jefe del Estado ecuatoriano, tras ser mencionado en los papeles de Pandora, la filtración de documentos sobre empresas offshore asociadas a líderes mundiales por parte del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

"Quiero ser absolutamente categórico en decir que no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa en ningún paraíso fiscal en ningún país del mundo", dijo el mandatario después de una reunión que mantuvo hoy en Quito con líderes indígenas.

Preguntado por un periodista, explicó que se "deshizo" de "muchas compañías e inversiones" precisamente para poder inscribir su candidatura y "ejercer el cargo de presidente de Ecuador", según la investigación en 2017.

Y abundó que "previa a la publicación del día de ayer (domingo)", en medios internacionales de los papeles de Pandora, respondió "todas las preguntas que tuvieron para mí este organismo de periodistas internacionales", refiriéndose al ICIJ.

Estos documentos expusieron cómo más de 30 líderes mundiales habrían escondido fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.

Pero el mandatario, que el domingo a última hora había enviado un comunicado explicando su situación, aseguró que "de manera voluntaria, abierta y transparente, di las respuestas que corresponden a la realidad" y que "las he expresado en este comunicado que difundimos ayer (domingo) a las 11 y pico de la noche".

En esa notificación, Lasso defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil, donde tiene inversiones estructuradas a través de un fideicomiso local.

"Cumplo y he cumplido en todo momento con la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017 que prohíbe a los candidatos de elección popular y servidores públicos, tener propiedades en paraísos fiscales", rezaba el escrito.

Lasso subrayó que así lo consignó en la inscripción de su candidatura para terciar por la Presidencia de la República, a la que aspiró en 2013, 2017 y 2021, resultando sólo esta última en una victoria.

El gobernante recordó que el patrimonio, contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado "es fruto de mi trabajo de toda la vida en el Banco de Guayaquil" y que todos sus ingresos "han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país".

Agregó, además, que su inversión en el Banco de Guayaquil "se encuentra estructurada a través del Fideicomiso GLM, entidad 100 % ecuatoriana y administrada por una compañía administradora de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes".

"Todas las inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la Ley", aseguró.

En los medios ecuatorianos, uno de los cuales es parte del ICIJ, el diario El Universo, el escándalo de los papeles de Pandora a nivel mundial ha sido analizado con relativa contención, aunque desde la oposición y determinados círculos de la opinión pública se ha pedido una fiscalización del caso.

El primero en levantar el testigo ha sido el experiodista y actualmente asambleísta Fernando Villavicencio, quien dijo que "en vista de que ningún legislador ha solicitado a (la comisión) de Fiscalización de la Asamblea Nacional que se inicie una investigación sobre los papales de Pandora", este lunes lo ha hecho él.

"Hoy he pedido a Guillermo Lasso que remita la información del caso. No solo investigaré los papeles de Pandora, sino la vinculación de exfuncionarios en los papeles de Panamá", indicó por redes sociales.

Villavicencio es titular de la Comisión de Fiscalización, y en una carta al mandatario le solicita aclarar si en la actualidad mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas por la investigación internacional.