La fábrica que esculpió a Mbappé y Henry saca sus alas

París, 1 oct (EFE).- El AS Mónaco ha dado un giro a su filosofía. Famosa por haber lanzado a Kylian Mbappé o Thierry Henry, la cantera del Principado se adapta a los nuevos tiempos. Ha alargado sus tentáculos a Latinoamérica y diseñado un plan para formar jugadores aptos a la exigencia física del fútbol moderno.

El club del minúsculo Principado, que cuenta con solo 35.000 habitantes, ha alumbrado para el mundo del fútbol no solo a Henry o Mbappé. Los campeones mundiales de 1998 Emmanuel Petit y David Trezeguet o el de 2018 Djibril Sidibé. Todos ellos proceden de su famoso centro de formación.

Pero también ha atraído a leyendas de otros países. El mexicano Rafa Márquez, los colombianos Radamel Falcao y James Rodríguez, el liberiano George Weah o el alemán Juergen Kinsmann han agrandado la historia de los blanquirrojos, que tienen 8 campeonatos franceses y una final de la Liga de Campeones (2004).

"Francia es de por sí una gran fuente de talento, pero también tenemos en España y Portugal, que es un mercado interesante. Tenemos en Alemania, Reino Unido, Bélgica y ahora también en Brasil", explica a EFE el vicepresidente del club monegasco, Oleg Petrov.

Brasil, el país que más futbolistas exporta en el mundo, es el punto de partida del nuevo "scouting" latinoamericano del Mónaco. "Queremos expandirnos desde allí a otros países latinoamericanos, donde hay un increíble talento. La idea es formar a jugadores y realizar grandes ventas".

Petrov es la mano derecha del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, quien adquirió el histórico club en 2011, cuando estaba en segunda división, casi bajando a tercera.

Después de un periodo de expansión, durante el que hubo grandes inversiones en Falcao (43 millones de euros), James (45 millones) o Joao Moutinho (25 millones), la entidad monegasca recuperó sus esencias de club formador y buen vendedor.

El saldo entre compras y ventas ha sido positivo desde la 2011-2012, el balance en verde ha sido de casi 1.000 millones de euros hasta este curso.

Bernardo Silva y Benjamin Mendy, los dos al City a cambio de 50 y 57,5 millones de euros, respectivamente; Kylian Mbappé al PSG a cambio de 180 millones; Thomas Lemar al Atlético de Madrid por 72 millones. Todos ellos son ejemplo del reciente buen "savoir-faire" monegasco.

EL JUGADOR DEL FUTURO

En un fútbol cada vez más táctico y más físico, en el que los equipos logran presionar durante más tiempo, el modelo de jugador que pretende forjar el AS Mónaco ha cambiado. Desde hace un año y medio, el inglés Paul Mitchell ha dado un giro en L'Academy, considerado uno de los mejores centros de formación de Francia.

Influido por la estricta metodología puesta en marcha por los equipos de Red Bull, Mitchell busca desde hace un año y medio crear el "ambiente propicio" para lanzar futbolistas de un perfil más físico, que aguanten la intensidad del tipo de equipos que presionan alto.

"La dirección del AS Mónaco quería una completa revisión de la parte técnica y del modelo de negocio, comenzando por la dirección técnica" con el fichaje del entrenador Niko Kovak en 2020, señaló en declaraciones a EFE el director inglés.

"Entendemos que ningún jugador es igual a otro, lo que buscamos es que el que esté con nosotros comulgue con nuestros principios de cómo trabajamos y cómo jugamos".

¿Cuál será la siguiente gran venta? Seguramente es solo cuestión de tiempo. "Tenemos que ser más listos, mejores que en el pasado. Es cuestión de programarse, pero que quede claro que me encantaría recibir en el grupo a un nuevo Kylian Mbappé o un Thierry Henry", señala Mitchell.