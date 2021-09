Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves sobre Corea del Norte

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS30 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: UNTV 1. Plano general Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU2. Sonido ambiente El secretario de Relaciones Exteriores de la India, Harsh Vardhan Shringla, hablando en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU: "Quienes están a favor del proyecto de resolución contenido en el documento S / 2021/762, por favor levanten la mano" / Delegados del PAN IZQUIERDA levantan la mano PYONGYANG, COREA DEL NORTE29 DE JUNIO DE 2021FUENTE: KCTV 3. Plano general Kim Jong Un llega4. Plano general miembros del grupo aplauden cuando entra Kim Jong Un5. Plano medio Kim Jong Un aplaude mientras los miembros del grupo vitorean PANMUNJOM, COREA DEL SUR30 DE JUNIO DE 2019FUENTE: DC POOL 6. Plano general de una reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un7. Plano general El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, hablando WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS21 DE MAYO DE 2021FUENTE: DC POOL 8. Plano medio Presidente de EEUU, Joe Biden PYONGYANG, COREA DEL NORTE9 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: KCTV 9. Plano medio de soldados desfilando NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS23 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: US DEPARTMENT OF STATE 10. Plano medio Antony Blinken, jefe del Departamento de Estado de EEUU ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: EEUU no tiene "intenciones hostiles" hacia Corea del Norte y quiere dialogarWashington, 30 Set 2021 (AFP) - Estados Unidos dijo el miércoles que no tiene "ninguna intención hostil" hacia Corea del Norte y que sigue abierto a la idea de negociar, después de que Kim Jong Un calificara una oferta de Washington como "no más que un truco mezquino". Kim acusó a la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, de llevar a cabo una política hostil contra su nación, dotada de armas nucleares, a pesar de que Washington ha ofrecido en repetidas ocasiones reunirse con funcionarios norcoreanos sin condiciones previas. "Estados Unidos no alberga ninguna intención hostil hacia la RPDC", dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado, en referencia a la República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial del país. "Nuestra política exige un enfoque calibrado y práctico que busque una diplomacia seria y sostenida con la RPDC para lograr un progreso tangible que aumente la seguridad de Estados Unidos, nuestros aliados y nuestras fuerzas en el terreno". "Estamos dispuestos a reunirnos con la RPDC sin condiciones previas. Esperamos que la RPDC responda positivamente a nuestro acercamiento", dijo el portavoz, al añadir que Washington apoya la "cooperación intercoreana" como ayuda a la estabilidad en la península. Kim ha expresado su voluntad de restablecer las líneas de comunicación Norte-Sur a principios de octubre.sst/ch/lm/dl ------------------------------------------------------------- CentralLíder norcoreano Kim Jong Un rechaza oferta de diálogo de EEUUSeúl, 30 Set 2021 (AFP) - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, tachó las ofertas de diálogo de Estados Unidos de "fachada" y acusó a la administración del presidente Joe Biden de mantener las políticas hostiles contra ellos.Los contactos entre ambos países iniciados bajo el mandato de Donald Trump quedaron interrumpidos en 2019 tras el fracaso en Hanói (Vietnam) de la segunda cumbre entre el presidente republicano y el líder norcoreano.Desde su acceso a la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden ha ofrecido repetidamente al aislado régimen comunista un encuentro en cualquier lugar, en cualquier momento y sin condiciones previas.Kim condenó estas propuestas como "nada más que una fachada para enmascarar su decepción y sus actos hostiles, y una extensión de la política hostil de anteriores administraciones", según el periódico oficial Rodong Sinmun.Con Biden, "la amenaza militar estadounidense y la política hostil hacia nosotros no han cambiado en absoluto, sino que se han vuelto más maliciosas", dijo durante un largo discurso ante la Asamblea Suprema del Pueblo, el parlamento unipartidista del país.Corea del Norte, equipada con armamento nuclear, ha dejado pasar el tiempo durante los últimos meses, estudiando los movimientos de la nueva administración estadounidense al mismo tiempo que se centraba en asuntos internos.El empobrecido país asiático se autoimpuso un bloqueo a principios de 2020 para protegerse de la pandemia del coronavirus, lo que ha castigado aún más su economía y ha reducido al mínimo su comercio con China, su principal sostén. - Ensayos militares - El régimen comunista parece haber salido del letargo en las últimas semanas, en las que tanto ellos como sus vecinos del sur han hecho gala de innovaciones tecnológicas en su armamento.El miércoles, Pyongyang aseguró que había probado con éxito un misil de planeo hipersónico, mucho más rápido y difícil de interceptar por los sistemas de defensa, y previamente hizo ensayos con misiles de crucero de largo alcance.Por su parte, Corea del Sur también está destinando importantes partidas presupuestarias a mejorar sus capacidades militares ante la amenaza de su vecino.Este mes, anunció el primer ensayo exitoso de misiles lanzados desde un submarino (SLBM), una tecnología disponible en solo un puñado de países, y presentó su tercer submarino capaz de cargar con estos proyectiles.Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han prohibido el programa de armas nucleares y misiles balísticos impulsados por Kim Jong Un en Corea del Norte, nación sujeta a numerosas sanciones internacionales como consecuencia de ello.Estados Unidos ha condenado los recientes lanzamientos de Pyongyang, pero el mismo miércoles reiteró su oferta de diálogo a través de su enviado para Corea del Norte."Estamos firmemente comprometidos a encontrar una vía diplomática para completar la desnuclearización de la península de Corea (...) Eso no ha cambiado en absoluto", dijo Sung Kim a periodistas."Hemos realizado varios acercamientos a la República Popular Democrática de Corea (el nombre oficial del país, ndlr) y propuesto diálogo en un amplio espectro de cuestiones, pero no hemos tenido respuesta. Esperamos tenerla pronto", añadió. - Líneas de comunicación con Seúl - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de emergencia el jueves para analizar la situación de Corea del Norte a pedido de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, indicaron fuentes diplomáticas a la AFP.Pyongyang no da señales de querer desprenderse de su arsenal, que considera necesario para defenderse de Estados Unidos."La crisis más fundamental que desgarra los principios básicos de la paz internacional y la estabilidad es el abuso de poder y la coerción de Estados Unidos y sus seguidores", dijo Kim.El dirigente norcoreano se mostró más comedido con Corea del Sur, cuyo presidente Moon Jae-in propuso este mes en Naciones Unidas poner fin oficial a la guerra entre ambos países (1950-1953), terminada con una tregua y no un tratado de paz.Kim lamentó que Seúl "todavía sigue a Estados Unidos" y señaló que, para terminar el conflicto, "debe garantizarse el respeto mutuo y abandonarse las visiones injustas y los dobles estándares".Aun así, expresó su voluntad de restablecer las líneas de comunicación entre Seúl y Pyongyang a principios de octubre. kjk-slb/to/dbh/ag ------------------------------------------------------------- Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves sobre Corea del Norte (diplomáticos)Naciones Unidas, Estados Unidos, 29 Set 2021 (AFP) - El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá con carácter urgente este jueves sobre Corea del Norte, que acaba de lanzar un misil hipersónico, a pedido de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, informaron este miércoles fuentes diplomáticas.Esta sesión tendrá lugar en principio durante la mañana del jueves a puertas cerradas, precisó a la AFP una fuente, que no indicó si concluirá con una declaración común del Consejo de Seguridad.Esta demanda trilateral de Washington, París y Londres es la primera marca de unidad de las tres capitales desde la crisis que opuso a Francia con Estados Unidos y el Reino Unido en el caso de los submarinos australianos.Es también la primera vez desde hace tiempo que Estados Unidos toma la iniciativa en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte.En 2017, por iniciativa de la administración de Donald Trump, el Consejo de Seguridad adoptó en tres ocasiones una serie de sanciones económicas contra Pyongyang tras un ensayo nuclear y tests de misiles.Corea del Norte anunció el miércoles que llevó a cabo con éxito un ensayo de un misil planeador hipersónico, lo que podría constituir un avance tecnológico importante.Unos minutos después del disparo, el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, declaró, mientras pronunciaba un discurso en la Asamblea General, que su país tiene el "derecho legítimo" de ensayar armas y "reforzar (su) capacidad de defensa".prh/af/dga/lm