Los secretos de Disney detrás del realismo mágico de "Encanto"

Fotograma cedido por Disney donde aparecen todos los miembros de la familia Madrigal durante una escena de la cinta de animación "Encanto". EFE/ Disney

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- Lo extraño y peculiar se convierte en cotidiano en el último musical de Disney, "Encanto", una pieza inspirada en el realismo mágico que centra su historia en una familia con habilidades fantásticas que vive en las montañas de Colombia.

Y todos ellos viven en "La Casita", una hacienda que evoca una mezcla de viviendas tradicionales de las localidades de Barichara, Cartagena y Salento, que desde el inicio de esta película animada se convierte en un personaje más, con vida propia.

Este hogar encantado, con gran importancia en el filme, acoge a la familia Madrigal en un momento de debilidad después de la pérdida de un ser querido para cambiar el transcurso de sus vidas.

"La magia ocurre en estos lugares y siempre lo ha hecho, pero no magia europea, ni magos ni varitas: magia ligada a la emoción y parte de una tradición llamada realismo mágico", cuenta a un grupo reducido de periodistas, entre ellos Efe, uno de los directores de la película, Byron Howard ("Bolt").

RESPETO A LA BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA

Esta magia no podía ocurrir en otro lugar que no fuera un escenario bucólico cuidado hasta el último detalle "para respetar la biodiversidad de Colombia", un país con más de 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas.

"Teníamos hasta un consultor botánico para saber a la perfección qué plantas crecen en la región para reflejar la inmensa biodiversidad de Colombia", explica Lorelay Bové, una diseñadora de Disney, al mismo grupo de reporteros.

Las icónicas mariposas amarillas a las que dio vida el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su libro "Cien años de soledad" también hacen un guiño a Colombia en varias escenas de la película y en el vestido de la protagonista, Mirabel.

MÚSICA, COMIDA Y ETNIA

Los directores -Howard, Jared Bush ("Zootopia") y Charise Castro Smith- buscan reflejar además en "Encanto" la gran diversidad cultural del país latinoamericano a través de la música, la comida y los propios personajes de la familia, que representan sus diferentes etnias.

Para el aspecto musical contaron con uno de los mejores en habla hispana de EE.UU., el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway "Hamilton".

El vallenato, la guaracha, la cumbia y el merengue son algunos de los estilos que bailan y cantan los integrantes de la familia Madrigal, especialmente Mirabel, tanto en español como en inglés.

EL USO DEL INGLÉS

Precisamente, el uso del inglés en la película fue uno de los debates internos más profundos que tuvieron los directores, según reconocieron en una entrevista con Efe, conscientes de que el público en español y, en concreto el colombiano, podría discrepar.

Por eso incluyeron el español en toda la película, con frases hechas colombianas y el uso de diferentes acentos de la región a través de sus personajes, de pieles trigueñas, oscuras y blancas.

La comida juega también un rol principal en muchas escenas de la película "hasta el punto de que se puede oler", bromea uno de los directores, Howard, durante la sesión de presentación a los medios.

Tanto es así que una panela, varias yucas, totumas y sacos de café son algunos de los alimentos que lleva Mirabel en su canasta, conocida como maceta, que es una representación del día de los ahijados, una celebración de Cali (Colombia) cada 29 de junio.

"Era súper importante que hasta el detalle más mínimo de la cultura colombiana fuera correcto, y creo que lo hemos conseguido", celebra el equipo detrás de los secretos del realismo mágico de "Encanto", que se estrenará el próximo 24 de noviembre en EE.UU.

Alex Segura Lozano