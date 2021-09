VÍDEO: Coronavirus.- Biden recibe la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19

27-09-2021 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe la tercera dosis de la vacuna de Pfizer SOCIEDAD NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS ANNA MONEYMAKER



MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este lunes la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para reforzar su inmunización y ha destacado que se trata de un pinchazo "seguro y eficaz".



Biden ha recibido la inyección en un acto en la Casa Blanca ante la prensa. "Sé que no lo parece, pero tengo más de 65 años, bastantes más, y por eso hoy me pongo la inyección de refuerzo", ha explicado.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dieron luz verde la semana pasada a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para mayores de 65 años y adultos de riesgo por condición médica o por puesto de trabajo.



En torno al 23 por ciento de la población adulta de Estados Unidos no ha recibido aún ninguna dosis de la vacuna, según datos de los CDC. "El refuerzo es importante, pero lo más importante que tenemos que hacer es conseguir que más gente se vacune", ha apuntado Biden. "Esa minoría está causando un enorme daño al resto del país", ha advertido.



Biden ha respondido a preguntas de la prensa mientras recibía la inyección, incluida una sobre la petición de la Organización Mundial de la Salud a los países ricos para priorizar las primeras vacunas en países pobres antes que las de refuerzo. Biden ha respondido que Estados Unidos ha donado más dosis que el resto de países del mundo juntos.



El inquilino de la Casa Blanca ha manifestado su esperanza en que en breve se autoricen las terceras dosis de otras vacunas como la de Moderna o la de Johnson&Johnson.



