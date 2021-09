Alemania.- El presidente de Alemania hace un llamamiento para acudir a las urnas para las federales

BERLÍN, 26 (DPA/EP)



El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha pedido este domingo a los ciudadanos con derecho a voto que acudan a votar en las elecciones federales, que se celebran este domingo.



"Cada voto cuenta: su voto cuenta. Por ello les pido: ¡acudan hoy a las urnas", ha llamado Steinmeier en un artículo publicado en el dominical 'Bild am Sonntag', donde ha incidido en que "la democracia vive de intervenir y participar".



"Los que participan son escuchados. Los que no votan dejan que otros decidan por ellos", ha subrayado Steinmeier, que considera que esta jornada "es un día importante para Alemania y una fiesta para todos sus ciudadanos". "Alemania se enfrenta a una transición política, pero los retos permanecen", ha añadido.



Los colegios electorales estarán. Casi 60,4 millones de ciudadanos están llamados a emitir su voto antes de las 18:00 horas y decidir así la composición del nuevo Bundestag, en unos comicios en los que la canciller, Angela Merkel, no está en las papeletas y con la incertidumbre de cómo se reconfigurará el panorama político.



El Partido Socialdemócrata (SPD) llega como favorito en un contexto marcado por la debilidad de los grandes bloques y pendiente de futuras alianzas.