Portaltic.-Dark Souls cumple 10 años: 27 millones de jugadores han probado su mecánica de muerte constante

22-09-2021 Dark Souls. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FROMSOFTWARE



MADRID, 22 (Portaltic/EP)



El videojuego de acción Dark Souls, desarrollado por el estudio FromSoftware, ha cumplido este miércoles diez años desde su lanzamiento. Desde entonces ha tenido dos secuelas, una remasterización y ha congregado a más de 27 millones de personas que han probado su mecánica de juego compleja en la que la muerte es una constante.



Dark Souls se lanzó el 22 de septiembre de 2011 en las consolas PS3 y Xbox 360, aunque más tarde se lanzaron versiones posteriores para PC (en 2012), y llegó a estar disponible también para la generación posterior (PS4 y Xbox One).



Ahora, sus repsonsables, a través de la cuenta oficial del videojuego en Twitter, han comenzado a celebrar este miércoles el décimo aniversario de Dark Souls, y han agradecido a los jugadores del título por "una década de pasión y perserverancia".



El juego, desarrollado por la desarrolladora japonesa FromSoftware y Bandai Namco, es la continuación espiritual de Demon's Souls, de 2009, junto a la que integra la conocida como saga Souls.



Está protagonizado por un personaje 'no muerto' que recorre el reino de Lordran, repleto de criaturas fantásticas, y que recupera la vida tras morir infinitas veces debido a una maldición sobre la humanidad.



Su sistema de juego se basa en el rol en tercera persona, con combates con armas medievales contra jefes finales conocidos por su dificultad extrema y por no ser posible configurar el juego para hacerlo más sencillo.



Después de su lanzamiento, FromSoftware lanzó dos nuevas entregas ambientadas en este videojuego: Dark Souls II, en el año 2014, y Dark Souls III, que vio la luz en el 2016. En 2018 se lanzó también una remasterización.



El pasado año 2020, FromSoftware anunció que Dark Souls III había superado los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, mientras que toda la saga había acumulado más de 27 millones de unidades vendidas.



La franquicia tiene como director al desarrollador japonés Hidetaka Miyazaki, creador también de otros videojuegos como Bloodborne (2015) y Sekiro: Shadows Die Twice (2019).



Miyazaki también es el máximo encargado de Elden Ring, un nuevo RPG en desarrollo guionizado por el creador de Canción de Hielo y Fuego y Juego de tronos, George R.R. Martin. Elden Ring estará disponible el próximo 21 de enero de 2022.