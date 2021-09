Un habitante de Ciudad de México gana un palco en el estadio Azteca en sorteo

Vista del palco del estadio Azteca el 12 de septiembre de 2021, que fue sorteado por la Lotería Nacional en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- El boleto número 832.442, comprado en la Ciudad de México, fue el ganador este miércoles del mayor premio en el sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Independencia de México: un palco en el Estadio Azteca con valor de 20 millones de pesos (un millón de dólares).

El primer premio fue el único asegurado, es decir, que si el boleto ganador no se hubiera vendido se repetiría el proceso y sería cantado las veces necesarias hasta que saliera un ganador.

"Nuestro sistema nos confirma que (el boleto) fue dispuesto por medios electrónicos pero el ganador del premio está en la Ciudad de México", relató la organización al final de la celebración del sorteo, que se emitió en directo desde la sede principal de la Lotería Nacional, ubicado en el emblemático paseo de la Reforma.

El sorteo se celebró con motivo del Día de la Independencia, jornada de festejos en toda la ciudad previos al Grito de Independencia que proclama por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador en el balcón del Palacio Nacional.

Además del palco, que está hasta el momento en propiedad de la propia Lotería Nacional, se sortearon 22 premios en total, que en este caso son inmuebles -en su mayoría confiscados al crimen organizado en varios estados- entre casas, departamentos, ranchos y terrenos.

UN SORTEO CON TRADICIONES

El sorteo se celebró en el emblemático edificio "El Moro" e inició con la música de la Banda de Tlayacapan, del céntrico estado de Morelos, una de las más antiguas del país, cuyos miembros interpretaron varias piezas del repertorio tradicional vestidos con atuendos típicos de la región.

Después, se presentó a las autoridades presentes, se escuchó el himno nacional y se tocó el timbre de inicio del sorteo para dar paso al vaciado de número y a la aparición de los "niños gritones" encargados de cantar los números premiados.

Para el sorteo se vendieron dos millones de "cachitos" con valor de 250 pesos (12,55 dólares) cada uno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó hace dos semanas a comprar uno, dos o tres boletos de la rifa, a la que calificó de "muy atractiva" para quienes son fanáticos del fútbol.

COMPRAS DE ÚLTIMA HORA

Desde la mañana hubo mucho movimiento en los alrededores de la sede de la Lotería Nacional, donde la "botarga" (persona disfrazada) oficial paró a los viandantes para animarlos a comprar un boleto y les deseó suerte.

Algunos cayeron y se hicieron con algún "cachito" (boleto) de última hora ante la posibilidad de terminar el día con una nueva casa o un nuevo terreno.

Fue el caso de Arturo González, que compró 13 "cachitos", confiado en que después de 25 años podría volver a ganarse un premio.

"Yo me saqué un premio hace 25 años premiado con 25.000 pesos (unos 1.258 dólares)", dijo a Efe.

Aunque es fiel jugador y le gustan más "los sorteos normales", consideró que esta vez también había "bastantes posibilidades" por haber bastantes premios.

En contraste, Epifanio Ruiz nunca juega la lotería pero esta vez se decidió y confesó a Efe que "cualquier premio es bueno con la situación actual, lo que sea".

Este tipo de sorteos, para él, son buenas iniciativas ya que recaen en el "bienestar social".

El monto recaudado en el sorteo se utilizará para apoyar a deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El 15 de septiembre de 2020, hace justo un año, se llevó a cabo el sorteo del avión presidencial, aunque no se rifó la aeronave en sí misma, sino el equivalente a su valor en 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (casi un millón de dólares).