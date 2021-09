Mustafi: “Para un defensor es muy importante ser un líder”

El alemán Shkodran Mustafi durante su presentación como nuevo jugador del Levante para las dos próximas temporadas en la que ha explicado que una de las cualidades que debe tener un defensa es “ser un líder” y comentó que a él le gusta comunicarse con el resto de sus compañeros al tener una posición más retrasada en el terreno de juego. EFE/Biel Aliño

Valencia, 15 sep (EFE).- El alemán Shkodran Mustafi explicó este miércoles durante su presentación como nuevo jugador del Levante para las dos próximas temporadas que una de las cualidades que debe tener un defensa es “ser un líder” y comentó que a él le gusta comunicarse con el resto de sus compañeros al tener una posición más retrasada en el terreno de juego.

“Para un defensor es muy importante ser un líder porque los centrales no tocan mucho el balón y es imperante hablar y poner a los jugadores en las posiciones que desde atrás se ve un poco mejor dónde tienen que estar los jugadores. Me gusta mucho hablar desde atrás y al final ser uno más en el campo que lo da todo”, dijo en la rueda de prensa de presentación.

“En el equipo no hay estrellas sino que son todos trabajadores y yo quiero ser uno más que entra en el campo y da todo lo que tiene”, indicó el futbolista alemán ante los medios.

Mustafi, sin equipo desde el pasado mes de mayo cuando se desvinculó del Schalke 04 alemán, indicó que se tomó con calma la decisión sobre su futuro y admitió haber hablado con otros equipos. “He escuchado todas las opciones que hay porque luego siempre en la cabeza piensas: ‘podía haber ido a otro lado, no estoy feliz’. Al final decides venir y estás libre de la cabeza para dar todo de tu fútbol”, comentó.

El defensa del Levante señaló que desde el primer momento sintió la confianza de su nuevo equipo. “Cuando sientes esa cosa que el club te quiere y no sólo porque estás libre y te quiere de verdad”, manifestó el jugador, que confesó que vio partidos del Levante para ver cómo jugaba y de este modo también se convenció de que era la mejor opción.

Además, Mustafi dijo que se sorprendió por la nueva remodelación del Ciutat de València, ya que cuando jugó allí con el Valencia era muy diferente. “La afición nos va a dar mucho cuando te empuja y das un pasito más cuando estás cansado”, comentó.

El presidente del Levante, Quico Catalán, agradeció a Mustafi el hecho de haberse decantado por la oferta del club valenciano. “Quiero trasladar que llega a un club que cada día quiere ser mejor, que es ambicioso. Mis palabras son de agradecimiento por haber apostado por nosotros”, indicó el máximo mandatario levantinista.