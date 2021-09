Si un bebé tiene 38 grados de fiebre, debe ir sí o sí al médico

ILUSTRACIÓN - Si el termómetro marca 38 grados o más, lo recomendado es abrigar al bebé y llevarlo al pediatra. Foto: Andrea Warnecke/dpa

¿Qué le pasará a este pequeñito? ¡Si tan sólo pudiera hablar...! Cuando los bebés de hasta tres meses levantan temperatura a 38 grados, es importante no esperar ningún otro tipo de síntomas y acudir directamente al pediatra, así lo recomienda la Asociación Laboral de Médicos Pediatras e Infantiles de Alemania. El primer paso en el consultorio será tomar el valor rectal, es decir, tomar la temperatura en la salida del intestino. La fiebre siempre es un indicador de que algo no está en orden, y como los lactantes aún no pueden expresarse, para los padres es muy difícil diferenciar si es algo serio o no. Por eso es importante que lo revise un médico especializado. En la mayoría de los bebés, los motivos no son graves. Uno de cada diez lactantes tiene una infección urinaria que debe ser tratada. "La fiebre también podría estar siendo disparada por una infección gastrointestinal, mientras que las meningitis se dan con muy baja frecuencia en lactantes", explica el pediatra Ulrich Fegeler. En cambio, el riesgo de que haya bacterias en la sangre que se reproduzcan en forma desmedida (Bacteriemia) es un poco mayor en el caso de los bebés de menos de 25 días. Si el bebé ya no ingiere liquido ni alimentos, si sufre de diarrea, vómitos o tiene un sarpullido o si tiene otras manifestaciones patológicas también es motivo suficiente para acudir al pediatra aunque no tenga temperatura. Lo mismo en el caso de una convulsión febril. dpa