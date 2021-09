Mélanie Laurent reconoce que se inspiró en su hija para "Le Bal des folles"

La actriz y realizadora francesa Mélanie Laurent, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastien Nogier

Toronto (Canadá), 13 sep (EFE).- La actriz y realizadora francesa Mélanie Laurent, que estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su última película, "Le Bal des folles", declaró a Efe que el nacimiento de su hija Mila en 2019 fue su inspiración para hacer una película "feminista", con mujeres "fuertes" y "poderosas".

En "Le Bal des folles", cuyo título en inglés es "The Mad Women's Ball", Laurent interpreta a Geneviéve, una enfermera que trabaja en un centro psiquiátrico para mujeres en la Francia del siglo XIX.

Al centro, que está dirigido por un celebre doctor y en el que los médicos son exclusivamente hombres, son enviadas mujeres que sufren desde depresiones a profundas crisis mentales o que simplemente no se ajustan a los dictados de la sociedad de entonces.

El mundo de Geneviéve, y su papel en el centro, cambian cuando Eugénie Cléry, interpretada por Lou de Laáge, una joven inconformista de clase alta que sufre trances durante los que se comunica con los muertos, es ingresada a la fuerza por su familia.

Laurent, ganadora como actriz de dos premios César y un Lumiére y que ha participado en filmes de Hollywood como "Inglourious Basterds" (2009), explicó a Efe que estaba "obsesionada" con hacer una película histórica. "Era uno de mis mayores deseos, un fantasía enorme", declaró.

Recordó además que en 2019 dio a luz a su segundo bebé, una niña, Mila, que le hizo plantearse qué película quería hacer.

"Probablemente porque estaba conmovida por tener una niña quería hacer una película sobre algo feminista. Pero no me gustaba la idea de hacer algo solo feminista (...). Probablemente, solo quería hacer una película sobre mujeres que presentase mujeres fuertes, poderosas, bellas", añadió la realizadora.

Fue en ese momento cuando un productor le envío el libro "Le Ball des folles" de la escritora francesa Victoria Mas, hija de la actriz y cantante francesa nacida en Alicante (España) Jeanne Mas.

Laurent dijo a Efe que la llegada del libro a su vida en esos momentos fue como "magia".

"El libro tenía una estructura preciosa, muy cinemática. Y (Victoria Mas) hablaba de todos esos temas con tal belleza y sin juzgar a nadie. Pensé que era un tema precioso. Me sentí muy afortunada de tener el libro entre mis manos", afirmó.

La directora francesa reconoció que inicialmente quería hacer una película sobre brujas en la Edad Media.

"Lo que les pasó a ellas es muy similar a lo que pasa a las mujeres de mi película o lo que está pasando ahora en Afganistán. Es trágico", afirmó para admitir a continuación su "horror" por lo que descubrió sobre el trato a mujeres en el siglo XIX por la incipiente psiquiatría cuando investigó sobre este tema.

Laurent también señaló un pequeño aspecto de la historia de "Le Ball des folles", el hecho que el hermano de Eugénie Cléry es gay.

"A él se le permite ser gay porque es un hombre. Y cuando piensas en lo que está pasando hoy en día con jóvenes gay en Estados Unidos, por ejemplo, que, como en mi película, son llevados a centros donde los van a a 'curar', también es algo muy trágico", dijo.

"Hay muchos temas modernos", concluyó Laurent para quien "hay todavía mucho que hacer" con respecto a los derechos de las mujeres.