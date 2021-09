Fuerte revés a gobierno de Fernández en primarias legislativas en Argentina

EnfoqueArgentina inicia el tramo más difícil para el gobierno de Fernández Por Nina NEGRONBuenos Aires, 13 Set 2021 (AFP) - "Algo no habremos hecho bien", dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego del mal resultado que cosechó en las elecciones primarias para las legislativas de noviembre. Con casi medio país en la pobreza y una inflación galopante, su margen para remontar luce escaso.La coalición gobernante Frente de Todos (peronismo de centro-izquierda) obtuvo menos de 31% de los votos a nivel nacional; un resultado inesperado que le hace temer por su mayoría en el Senado y aleja la posibilidad de lograrla en la Cámara de Diputados cuando el 14 de noviembre se celebren los comicios para la renovación parcial del Congreso."Es un escenario catastrófico para el gobierno, con estos números la perspectiva es que el triunfo opositor debería consolidarse dentro de dos meses", dijo a la AFP el politólogo Carlos Fara.Las elecciones del domingo fueron solamente unas primarias para definir a los candidatos a las legislativas pero son consideradas una suerte de encuesta a escala real que anticipa el resultado final.En los comicios, la coalición de centro-derecha Juntos, del expresidente Mauricio Macri, consiguió 40% de los sufragios en el país, pero sobre todo logró ganar con ventaja de cinco puntos en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo y mayor distrito electoral del país."Es difícil pensar que el oficialismo pueda hacer algo para revertir estas tendencias. Hay una inercia fuerte de la mirada de la sociedad sobre el gobierno", dijo a la AFP el politólogo Diego Reynoso, quien dirige una encuesta sobre satisfacción política en la privada Universidad de San Andrés. - Pobreza e inflación - Fernández asumió en diciembre de 2019, en una fórmula que impulsó la expresidenta Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta y aún le quedan dos años de mandato con un muy difícil panorama económico."Confío en que el camino que iniciamos en 2019 no se altere", dijo Fernández este lunes, en un acto público. Sin embargo, su gobierno tiene varias definiciones pendientes. Argentina debe negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidades extendidas que reemplace el stand-by suscrito en 2018 durante el gobierno de Macri y por el cual debe 44.000 millones de dólares.Pero esa negociación fue aplazada para evitar que eventuales medidas de ajuste acordadas con el Fondo impactasen la elección de medio término.Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y el año pasado, en medio de una larga y estricta cuarentena por la pandemia del covid-19, la caída del Producto Interno Bruto fue de 9,9%, una de las más importantes en la región.El país sufre una de las inflaciones más altas del mundo (29% de enero a julio de 2021), con una pobreza de 42%. Desde que comenzó la pandemia, el peso argentino se ha depreciado cerca de 40% pese a un estricto control de cambios y de capitales.Con sus malos resultados en las primarias, el oficialismo se debate entre radicalizarse o moderarse."El curso de la radicalización, sobre todo en temas económicos, tiene pocas chances. La aceleración inflacionaria sería casi inmediata si se dan señales de que se va por ese camino", advirtió el analista Marcos Novaro."Me parece que el gobierno la tiene difícil. Incluso hay motivos para pensar que le puede ir peor, porque en noviembre va a votar más gente y esa gente está más en línea con el hartazgo y la decepción que con el entusiasmo hacia el gobierno", dijo Novaro a la AFP. - Tercero en discordia - Las primarias mostraron también una nueva figura ascendente, la del economista Javier Milei, que con un discurso provocador de derecha que apela a ideales libertarios resultó el tercero más votado en la ciudad de Buenos Aires (13%)."¡Libertad, carajo!, ¡libertad, carajo!", gritaba Milei la noche del domingo ante sus seguidores, a los que llama "leones que deben despertar" en un estilo similar al del presidente brasileño Jair Bolsonaro o del exmandatario estadounidense Donald Trump.De 50 años, con varios libros publicados, un programa de radio e incluso una incursión en el teatro, Milei captó el voto joven y masculino que rechaza a la clase política."Responde a la fuerte insatisfacción de ciertos sectores urbanos. Habrá que ver si logra irradiar al resto del país. Hubo ya emergentes parecidos en el pasado, aunque no con su virulencia", comentó Reynoso.En todo caso, las legislativas ofrecen el escenario ideal para promocionar a quienes disputarán la presidencia en 2023, cuando Fernández querría reelegirse.nn/gm -------------------------------------------------------------