América se acerca a los 86 millones de contagios sin una mayoría vacunada

Redacción América, 13 sep (EFE).- América registra ya 85,9 millones de contagiados y 2,1 millones de muertes por covid-19, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y sigue con el enorme reto de vacunar más rápido, con Uruguay y Chile como únicos países con más del 70 % de la población totalmente inmunizada.

Sobre todo, cuando la OPS advirtió que ha registrado casi el doble de infecciones comparado con la misma época el año pasado, además de registrar casi 1,5 millones de casos y más de 22.000 muertes por covid-19 la pasada semana.

URUGUAY Y CHILE ENCABEZAN LA VACUNACIÓN

Por ahora, Uruguay y Chile siguen siendo los países más avanzados en la vacunación, con el 72,8 % y el 72,4 % de vacunados con el esquema completo, respectivamente, según una clasificación publicada este lunes por el Americas Society/Council of the Americas.

Les siguen Ecuador (53,3 %), El Salvador (47,2 %), Panamá (45,1 %), República Dominicana (43,4 %), Argentina (38,8 %), Cuba (37,6 %), Brasil (33,3 %) y Colombia (30,5 %).

ECUADOR EMPIEZA A VACUNAR A MENORES

Precisamente Ecuador comenzó a estrechar aún más el cerco a la pandemia con el inicio de la vacunación este lunes a los menores de entre 12 y 15 años en un país que, en las últimas semanas, registra una notable reducción del ritmo de contagios, así como de los fallecimientos por la enfermedad.

Con la inclusión de los menores desde los 12 años el Gobierno busca ampliar la inmunidad de rebaño y avanzar luego a los menores de 12, además de ser un paso más para retornar a las aulas.

Mientras, en Estados Unidos, la decisión del presidente Joe Biden de obligar a las empresas de más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores.

La Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas, o dos tercios del total de los trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia.

La estrategia del Gobierno estadounidense llega en un momento en el que la variante delta del coronavirus ha provocado un aumento de más de 150.000 nuevos casos diarios, principalmente entre los no vacunados, además de su impacto en la economía del país.

EL SALVADOR Y NICARAGUA CON REPUNTE DE CASOS

En Centroamérica se registra todavía un pico sostenido de la pandemia en algunos países, como en El Salvador, que sufre un incremento en las hospitalizaciones debido al alza en los casos diarios registrada desde junio pasado.

El ministro de Salud salvadoreño, Franciso Alabí, indicó a periodistas que el número de ingresos en el Hospital El Salvador -en el que solo se atienden a pacientes con coronavirus- ha pasado de recibir a 300 pacientes diarios a más de 600.

En Nicaragua, una de las principales suplidoras de oxígeno médico, Productos del Aire, anunció el sábado el cierre parcial e indefinido de sus atenciones, en medio de un repunte de la pandemia registrado por el Ministerio de Salud y por médicos independientes.

Las razones del cierre no fueron divulgadas por la sede central de la empresa, sin embargo, horas después del anuncio, una de sus distribuidoras informó en sus redes sociales que se habían quedado sin oxígeno.

Y Guatemala sigue en una virulenta tercera ola de la enfermedad desde el 14 de junio, según las autoridades sanitarias, con una ocupación hospitalaria del 97 % de pacientes graves, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

PANAMÁ Y BRASIL A LA BAJA

La excepción en el istmo es Panamá, con 462.010 casos de la covid-19 y 7.131 muertes por la enfermedad, que registra una bajada en la letalidad y en las cifras de internamientos en planta y cuidados intensivos, dijeron las autoridades sanitarias citando un informe de la OPS.

Según este reporte, desde el pasado julio hasta el 4 de septiembre, en Panamá la letalidad de la covid se mantuvo en 1,6 %, ocupando la segunda posición entre los países centroamericanos después de Costa Rica (1,2 %), al igual que entre los de las Américas donde el promedio es de 2,5 %.

Igual que el país centroamericano, Brasil vive también en una tregua sostenida de la pandemia, con la media de muertes en el nivel más bajo de los últimos meses, a pesar de que todavía es uno de los países más castigados por la covid en el mundo.

La fuerte caída de las muertes y las infecciones en los últimos meses pese al avance de la variante delta es atribuida por los especialistas al avance del proceso de inmunización en el país tras la demora inicial.

REPÚBLICA DOMINICANA CONTABILIZA EL DOBLE DE MUERTES INICIALES

Y, en República Dominicana, datos del Registro Civil publicados el viernes contabilizan 8.603 muertes por covid-19 en el país desde el inicio de la pandemia, una cifra que duplica los cálculos oficiales, que reflejan 4.014 decesos.

Esta noticia contrasta con la situación actual en el país, uno de los que más rápido ha avanzado en América Latina con el plan de vacunación, y con bajas tasas de hospitalización y de nuevos contagios.