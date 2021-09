Las ventas alimentarias a EEUU suben el 21,4 % hasta junio por el fin de aranceles

El puerto de Miami en Florida (EEUU), en una fotografía de archivo. EFE/ARCHIVO/Ricardo Ferro

Madrid, 10 sep (EFE).- Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a Estados Unidos (EEUU) subieron un 21,4 % durante el primer semestre frente al mismo período de 2020, impulsadas por la suspensión de los aranceles que se aplicaban en el marco del conflicto Boeing-Airbus, según ha informado este viernes la patronal de industrias alimentarias FIAB.

Durante el primer semestre de 2021, las exportaciones ascendieron a 1.106 millones de euros y experimentaron "el mayor crecimiento de ventas a este país en los últimos cinco años", de acuerdo con FIAB.

Asimismo, entre marzo -mes de la suspensión de dichos aranceles- y junio, las exportaciones de las 113 categorías de alimentos y bebidas previamente afectadas por la disputa entre la Unión Europea (UE) y EEUU por el asunto de las aeronaves civiles aumentaron un 34,8 % respecto al ciclo de cuatro meses inmediatamente anterior, hasta alcanzar los 416 millones de euros, según la patronal.

FIAB ha celebrado que las exportaciones al mercado estadounidense hayan iniciado su recuperación tras el acuerdo de suspensión de aranceles durante cinco años alcanzado por la UE y EEUU.

Estados Unidos es el quinto destino de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas y el segundo socio comercial no comunitario, por detrás de China, ha detallado.

La patronal ha subrayado, no obstante, que no se puede olvidar que existen aún conflictos comerciales abiertos con EEUU que afectan a estas empresas, como los aranceles del 35 % aplicados a la aceituna negra de mesa.