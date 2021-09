Daniel Alves condiciona su vuelta al Sao Paulo al pago de millonaria deuda

El futbolista brasileño Dani Alves, jugador del Sao Paulo, en una fotografía de archivo. EFE/Marcelo Endelli/Pool

Sao Paulo, 10 sep (EFE).- El Sao Paulo anunció este viernes que Daniel Alves, de 38 años, se negó a presentarse al entrenamiento y condicionó su continuidad al pago de una millonaria deuda generada por el atraso en sus salarios.

"Fuimos comunicados por sus representantes que Daniel Alves no retornará al Sao Paulo mientras no haya el ajuste de la deuda financiera que el Sao Paulo tiene con el jugador", explicó el director de fútbol Carlos Belmonte, quien a su vez admitió que el entrenador Hernán Crespo ha sido notificado de que el internacional "no estará más a disposición".

Alves, así como el central Miranda, también del Sao Paulo, estaban concentrados con la selección brasileña para los tres partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, que se jugaron entre el 2 y el 9 de septiembre.

Los dos tenían que presentarse este viernes para retomar los entrenamientos del Sao Paulo.

"Miranda compareció, se entrenó normalmente, pero Daniel Alves no", dijo el Belmonte.

La junta directiva reconoció que debe una suma millonaria al exjugador del Barcelona que, según sectores de la prensa deportiva, ronda los 11 millones de reales (unos 2,2 millones de dólares).

El directivo matizó que la semana pasada el club hizo una propuesta para el pago, pero no fue aceptada por los representantes del exjugador de Paris Saint Germain, Juventus y Sevilla.

Sin dar mayores detalles los directivos informaron al entrenador, el argentino Hernán Crespo, que "Daniel Alves no estará más a disposición para actuar en el equipo".

"Es importante recordar que el Sao Paulo es más importante que todos nosotros. Nadie, ninguno de nosotros, es mayor que el Sao Paulo", recalcó Belmonte.

Agregó que los departamentos jurídico y financiero del club seguirán con las negociaciones con los representantes de Alves para el pago de la deuda.

Alves, uno de los futbolistas con más títulos en el mundo, llegó al Sao Paulo en agosto de 2019. Jugó 95 partidos, anotó diez goles y levantó la copa del Campeonato Paulista de este año.