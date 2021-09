Sp. Belgrano recibirá a Racing (Cba) por la fecha 22 de la zona B

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Sp. Belgrano no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Chaco For Ever. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate.

Racing (Cba) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 2 a Sarmiento (Resistencia). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates.

S. Belgrano y La Academia se medirán mañana a las 20:30. El encuentro correspondiente a la fecha 22 de la zona B de Argentina - Torneo Federal A 2021 se disputará.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador.