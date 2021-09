LaLiga y Sorare alcanzan un acuerdo para lanzar NFTs

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una imagen de archivo. EFE/ Mariscal

Madrid, 9 sep (EFE).- LaLiga y Sorare, compañía de fútbol fantasy, anunciaron un acuerdo por el cual la competición será la primera de las consideradas cinco grandes del fútbol europeo en llegar a un acuerdo para lanzar tokens no fungibles (NFTs), unos activos digitales con los que los aficionados podrán jugar y comerciar.

Estos se autentifican a través de tecnología 'blockchain', consistente en un registro inalterable de un contenido digital único que no puede ser copiado sin perder su autenticidad y que es verificable.

De esta manera, los aficionados podrán operar con tarjetas digitales de futbolistas de LaLiga, lo que le permite al torneo y sus clubes expandir su marca a nivel internacional y llegar a nuevas audiencias, incluyendo los amantes del mundo crypto en Estados Unidos y Asia.

"Estamos encantados de anunciar esta asociación tras más de un año explorando el mundo de la NFT. Siempre estamos buscando nuevas maneras de actuar y de identificarnos con los fans de todo el mundo", señaló Óscar Mayo, Director Ejecutivo de LaLiga.

"Siempre estamos buscando formas de estar más cerca de los seguidores del todo el mundo, no solo en España. Es una nueva manera de estar más cerca de los seguidores de todo el mundo y de continuar expandiendo el seguimiento de la liga, de ser cada vez más globales", añadió.

Junto a él estuvieron también los exfutbolistas Patrick Kluivert y Samuel Eto'o así como el CEO de Sorare, Nicolas Julia, quien explicó: "Los seguidores son parte del juego en las últimas épocas. En nuestro juego cuando compras una tarjeta es tuya. La puedes vender, comprar. Podemos buscar nuevas estrellas cuando son jóvenes. Una estrategia. Se puede cambiar, mantener en tu propiedad".