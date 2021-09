Cultura.- Nicole Kidman volverá en Aquaman 2 como madre de Jason Momoa

07-09-2021 Nicole Kidman en Aquaman CULTURA Warner Bros



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Uno de los triunfos de la primera entrega de Aquaman fue construir una historia llena de acción sin olvidar su parte más emotiva. Para ello fue fundamental el personaje de la Reina Atlanna, a quien dio vida Nicole Kidman y que regresará en la secuela.



Varios medios hongkoneses se han hecho eco de que la actriz hawaiana que se encontraba filmando para Amazon la serie The Expats en la ciudad china, ha abandonado antes de lo esperado el rodaje para desplazarse a Reino Unido y participar en la segunda película del superhéroe submarino encarnando de nuevo a su madre.



Aunque se desconoce qué relevancia tendrá dentro de la trama, también está confirmada la aparición de quien fue su amante en la primera cinta y padre de Arthur Curry, Temuera Morrison. Además de ellos, el filme que, al igual que su predecesor, estará dirigido por James Wan, tendrá de nuevo a Jason Momoa como Aquaman, a Amber Heard como Mera, a Yahya Abdul-Mateen II como Manta Negra, Patrick Wilson como el Rey Orm, así como la incorporación de Pilou Asbaek como el malvado Mongo.



La película, que aún se encuentra en producción y que llevará por título Aquaman and the Lost Kingdom, promete un giro hacia una visión más oscura, con una estética menos colorida que la primera entrega -tal y como ha adelantado el nuevo traje que lucirá el héroe- y una trama más dramática a la par que profunda. El filme llegará a las salas de cine en diciembre de 2022.