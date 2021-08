Talleres le gana a Estudiantes en el cierre de la jornada y lidera con Lanús

Talleres de Córdoba se impuso este lunes por 2-0 a Estudiantes de La Plata, en el cierre de la novena jornada de la Liga de fútbol en Argentina, y alcanzó en la punta Lanús. En la imagen el registro de otra actuación de Talleres. EFE/ Hernan Cortez/Archivo

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- Talleres de Córdoba le ganó este lunes por 2-0 a Estudiantes de La Plata en el cierre de la novena jornada de la Liga argentina y alcanzó en la cima a Lanús, que el domingo superó a Aldosivi por 2-3.

Estudiantes, que en caso de ganar también hubiese asumido el liderato, quedo sexto con 16 puntos, tres menos que Talleres y Lanús.

El equipo platense comenzó abajo en el marcador por un gol en propia puerta de su portero Mariano Andujar a los 27 minutos. El 2-0 lo anotó Carlos Auzqui a los 61 minutos.

El Pincha tuvo más la posesión y fue más ofensivo, pero los cordobeses defendieron la ventaja con autoridad y quedaron como líderes junto a Lanús con 19 puntos.

Independiente, que el sábado goleó a Colón por 3-0, es tercero con 18 puntos y el cuarto es River Plate, que este lunes consiguió un agónico triunfo por 2-1 ante Sarmiento gracias a un gol de Enzo Pérez en el minuto 90 del encuentro.

Gabriel Alanís anotó para Sarmiento a los 11 minutos, el colombiano Jorge Carrascal convirtió el empate a los 33 y Pérez le dio el triunfo al Millonario en una de las últimas jugadas cuando el local tenía diez hombres por la expulsión del defensa Brian Salvareschi.

River Plate, que jugó este partidos con varias bajas por las citaciones para la fecha FIFA, quedó cuarto con 17 puntos, dos menos que los líderes.

Este lunes también celebró San Lorenzo de Almagro, que con goles del colombiano Cristian Zapata, Nicolás 'Uvita' Fernández y Franco Di Santo, de penalti, goleó por 3-0 a Patronato.

El equipo azulgrana se ubicó décimo sexto con once unidades, una menos que su rival.

Además, Atlético Tucumán le ganó por 1-2 a Newell's Old Boys y Unión superó por 1-0 al Argentinos Juniors que dirige Gabriel Milito.

Los tucumanos se impusieron con goles de Franco Mussis y Augusto Lotti y para los rosarinos descontó Ignacio Scocco.

Este resultado dejó a Newell's con once puntos y a Atlético Tucumán con 14.

El triunfo de Unión fue gracias a un gol de penalti de Nicolás Cordero apenas comenzado el partido.

Gracias a esta victoria Unión llegó a los doce puntos e igualó a Argentinos.

Racing Club, quinto con 16 enteros, igualó el domingo sin goles en la Bombonera con Boca Juniors.