Unai Simón: "Soy mejor portero y mejor persona que hace dos meses"

Bilbao, 25 ago (EFE).- El guardameta internacional del Athletic Club Unai Simón aseguró que después de las experiencias "únicas" acumuladas en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que fue semifinalista y medalla de plata con la selección española, es "mejor portero y mejor persona que hace dos meses".

"Todo el verano que he estado fuera ha sido una experiencia terrible, con mucho enriquecimiento en todos los sentidos. Las vivencias de la Euro y las dosis de humildad de los Juegos, donde no íbamos como futbolistas sino como deportistas", confesó el portero en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Simón enmarcó esas dos citas con la selección dentro de una temporada "preciosa" en la que ha jugado, siempre como titular, "cinco campeonatos y cuatro finales", con el Athletic la de la Supercopa, que ganó, y las dos de Copa y con España la de la cita olímpica de Japón, perdidas.

"Ha habido experiencias bonitas y otras no tanto, pero lo importante es el camino recorrido y los momentos vividos. En la Euro viví uno de los momentos más difíciles de solventar de lo que llevo de carrera y eso te hace aprender y crecer", confesó Simón recordando el error que cometió ante Croacia.

El alavés destacó el firme apoyo que recibió entonces del técnico y de sus compañeros de selección y que veteranos como "Busquets, Alba o Koke dijeran que el grupo humano es de lo mejor que han vivido" le hicieron ver que iba a estar arropado en todo momento.

"Como el vestuario del Athletic no es, pero formamos un gran grupo y no hay ningún ego", apuntó antes de resaltar como su principal mejoría en esta última campaña el aspecto "psicológico".

"Fue un año muy enriquecedor. Cometí errores groseros y aprender de ellos sabiendo la repercusión que tuvieron te hace madurar y ser mejor persona. La temporada pasada fue preciosa para mí y creo que no la volveré a repetir nunca", incidió.

Simón espera ahora poner todas experiencias "al servicio del Athletic" en una temporada en la que ve al equipo rojiblanco "jugando por Europa y peleando con los grandes de la liga" si consigue mantener la "ambición y las ganas de ganar y competir" que vio en los dos primeros partidos, frente a Elche y Barcelona.

El guardameta regresó a Lezama el pasado sábado tras disfrutar de diez días de vacaciones que decidió tomar después de escuchar los consejos de "familia, amigos y también del mister", a pesar de que se encontraba "bien física y mentalmente" y su intención inicial era empezar a entrenar "cuanto antes".

"Fue un consejo acertado coger estos días de vacaciones para cerrar un ciclo de una temporada que fue muy larga y estar unos días desconexión para ahora volver a tope", recalcó Simón que podría estrenarse el sábado en Balaídos frente al Celta relevando en la portería al joven Julen Agirrezabala.

"Conocía a Julen de la temporada pasada y siempre me ha parecido un porterazo. Tanto él como Jokin (Ezkieta) me aprietan. Lo que creemos que es un problema es una virtud porque es complicado sacar tres porteros solventes en el fútbol profesional y que el Athletic tenga tres de este nivel es para estar orgulloso", reflexionó.

"Por mi parte, voy a darlo todo para jugar cada fin de semana, que es lo que he querido hacer desde que estoy en el Athletic. Es el club en el que quiero jugar todos los partidos de mi vida", recalcó. EFE