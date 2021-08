Facebook elimina ‘proactivamente’ contenido talibán: ejecutivo

(Bloomberg) -- Un ejecutivo de Facebook Inc. dijo que la compañía está eliminando "proactivamente" contenido de sus plataformas que promueve al grupo talibán, al tiempo que este asume de nuevo el poder en Afganistán.

Los talibanes están en la lista de organizaciones peligrosas de la compañía y, por lo tanto, cualquier contenido que los promueva o represente está prohibido, dijo el lunes Adam Mosseri, jefe de la aplicación para compartir fotos de Facebook, Instagram, en una entrevista con Bloomberg Television.

"Confiamos en esa política para eliminar de forma proactiva todo lo que podamos que pueda ser peligroso o que esté relacionado con los talibanes en general", dijo Mosseri. “Ahora esta situación está evolucionando rápidamente y, con ella, estoy seguro de que el riesgo también evolucionará. Tendremos que modificar lo que hacemos y cómo lo hacemos para responder a esos riesgos cambiantes a medida que suceden”.

Mientras tanto, mles de personas buscan huir de Afganistán después de que combatientes talibanes tomaran el control de la capital, Kabul. Estados Unidos dijo el lunes que estaba tomando medidas para asegurar el aeropuerto y evacuar a los ciudadanos estadounidenses, así como al personal empleado localmente y sus familias. La medida se produjo después de que el presidente respaldado por Estados Unidos, Ashraf Ghani, huyera del país y los talibanes dijeran que pronto declararían un nuevo "Emirato islámico de Afganistán" tras la toma del palacio presidencial.

Los talibanes utilizan las redes sociales para movilizar apoyo, dijo Emerson Brooking, miembro principal del Atlantic Council y coautor del libro "LikeWar: The Weaponization of Social Media". “Las decisiones que tomen Facebook y Twitter en los próximos días tendrán un impacto directo en las vidas de muchas personas que se encuentran bajo el Gobierno de los talibanes”, indicó Brooking en una entrevista con Bloomberg Television.

