Pete Sampras, medio siglo del 'Rey del Swing'

EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Redacción deportes, 12 ago (EFE).- Ahora no es común recordarlo por el número de títulos y la gran rivalidad que por años ha sostenido este trío, pero antes de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic ya existían nombres que marcaron la historia del tenis, ya había tenistas de época que detentaron récords impensados, ya estaba "El Rey del Swing". Hoy, lejos de los reflectores, pero con una carrera envidiable a sus espaldas, Pete Sampras llega a los 50 años.

Cumple medio siglo de vida aquel hombre de ascendencia griega -Petros, su nombre real- nacido en Washington que a los 19 años irrumpió en el deporte de las raquetas al ganar el ATP de Filadelfia en febrero de 1990 y unos meses después presentar su credencial en las grandes pistas al conseguir el US Open tras vencer a Ivan Lendl, John McEnroe y en la final, al prometedor Andre Agassi quien sería el principal rival durante su trayectoria.

Sampras se convirtió en el jugador que a menor edad (19 años y 29 días) se quedó con el Abierto de los Estados Unidos, récord que hasta hoy conserva y que advirtió todo lo que estaba por llegar. En 15 años de carrera fueron 64 títulos que cosechó el diestro entre los que se destacan los catorce de Grand Slam (7 en Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open), los once de ATP Masters Series y las cinco ediciones del ATP Tour World Championships.

Como ocurre en la vida y por consiguiente en el deporte la carrera de Sampras también presentó diversos impases, entre los que se recuerdan el del 2 de agosto de 1992, una jornada en la que fue eliminado tanto del torneo individual como del de dobles en los Juegos Olímpicos de Barcelona y que él definió como "un día difícil en la oficina, un día que sólo quieres superar".

El Abierto de Australia de 1995 representó una marca imborrable en su vida ya que Tim Gullikson, su entrenador, tuvo que abandonar el torneo por un ataque de la enfermedad que un año después le costaría la vida. En el partido de cuartos de final ante Jim Courier y luego de la marcha de Tim, Pete rompió en llanto sobre la pista y aun con lágrimas en los ojos logró reponerse y ganar, pero luego en la final no pudo dedicarle el triunfo a su mentor y amigo, ya que Agassi se atravesó en el camino.

Al año siguiente, en el US Open, 'Pistol Pete' -como también era conocido- se enfrentó al español Àlex Corretja en los cuartos de final y en el cuarto set, tras una noche en la que se alimentó mal, tomó una Coca-Cola para reponerse y terminó vomitando en la cancha. Sampras fue campeón del torneo, pero desde ese momento sintió que debía cuidar mejor su cuerpo.

Más allá de los tropiezos dos grandes momentos le dieron un broche de oro a su carrera. En el año 2000, el estadounidense ganó su séptimo Wimbledon e igualó así la marca de mayor cantidad de títulos de Grand Slam (13) que hasta ese momento era de Roy Emerson y que hoy desde lejos ven Federer, Nadal y Djokovic con 20.

Su último baile, si se quiere definir así, se dio en su país y ante su compatriota Andre Agassi. El US Open del 2002 fue el título 14, fue la guinda del pastel para quien estuvo en la cima del tenis mundial durante 286 semanas, para un tenista que no paró de cosechar éxitos y grandes presentaciones en una década y media de carrera.

AGASSI, EL TENISTA QUE LO HIZO MEJOR

Es casi imposible rememorar la carrera de Sampras sin mencionar a Andre Agassi, su mayor rival, su más acérrimo contrincante y el mejor jugador al que enfrentó según el mismo Pete lo ha mencionado. Mientras Agassi tenía el papel del irreverente y la rebeldía, Sampras representaba la elegancia y la reserva.

Ambos se vieron cara a cara por primera vez en el Masters de Roma en 1989, allí fue Agassi quien se despachó en dos sets (6-2, 6-1) para avanzar a la tercera ronda del torneo que finalmente ganaría al derrotar en la final al argentino Guillermo Pérez Roldán.

Tras confrontarse en Roland Garros, Wimbledon, Australian Open, entre otros torneos, el último partido de esta rivalidad se dio en el 2002, en la ya mencionada final del US Open torneo que como en 1990 y 1995 tuvo el mismo ganador, Pete Sampras.

En números, se enfrentaron en 34 partidos disputados entre 1989 y 2002. Sampras quedó con la balanza a su favor tras 20 victorias frente a 14 de Agassi y en los duelos que definieron un título de Grand Slam, Pete también superó a Andre tras vencerlo en cuatro de cinco finales. El primer y el último ‘GS’ de su carrera fueron ante Agassi.

'El Rey del Swing', como se le denominó por su movimiento elegante y saque demoledor, ajustó 64 títulos en su carrera, lista a la que no le pudo sumar el de Roland Garros. 'El Kid de Las Vegas' por su parte, conquistó 60 torneos en su palmarés, incluyendo los cuatro títulos grandes del circuito internacional, una de las pocas deudas de Pete.

UNA ACTUALIDAD CASI ANÓNIMA

A diferencia de otros deportistas retirados que siguen contando su vida a los aficionados a través de las redes sociales, Sampras está presente en ellas, pero no es muy activo. Sus cuentas -más allá de la que aparece en Facebook- no están verificadas, no tienen millones de seguidores, no están actualizadas y con seguridad, esto no es algo que le interese mucho.

"Afortunadamente estarás fuera del juego antes que esas cosas llamadas Twitter o Facebook estén alrededor del mismo. Agradece por eso. Un día entenderás lo que quiero decir", escribió Sampras en una carta a su yo más joven el 30 de junio de 2015 publicada en la plataforma de medios 'The Players Tribune'.

Lejos de los reflectores y con escasas apariciones en los medios durante los últimos años, Pete Sampras reside en California junto a su esposa, la actriz Bridgette Wilson y sus hijos Christian (18 años) y Ryan (16 años). Es fanático declarado de Los Ángeles Lakers, aficionado al golf y a la Fórmula 1.

Fiel a sí mismo, a sus términos, a su actitud dentro y fuera de la pista, así se mantiene Sampras. 50 es solo un número y de dejar cifra atrás sí que sabe el gran Pete.

Juan Andrés Pineda