El atletismo, otra vez la mejor carta de Panamá en unos Juegos Olímpicos

REINO UNIDO ATLETISMO MUNDIALES:GRA316. LONDRES, 07/08/2017.- La panameña Gianna Woodruff en su serie de 400 metros vallas del Campeonato mundial de Atletismo, esta noche en el estadio olímpico de Londres. EFE/Lavandeira jr

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE)-. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son la confirmación de que la disciplina del atletismo se mantiene a través de los tiempos como la mejor carta de presentación de los panameños en la justa olímpica.

Es una la realidad que en la capital panameña y en el país centroamericano siempre ha habido una pista certificada por la World Athletics (organismo rector del atletismo mundial), pero en su historial las medallas olímpicas son puestas por el deporte de pista y campo.

Estas tres se las colgaron Irving Saladino, oro en salto largo en Pekín 2008, y Lloyd LaBeach, bronce en 100 y 200 metros en los Juegos de Londres de 1948.

En los recién finalizados los Juegos Olímpicos de Tokio, sin menospreciar el trabajo de atletas de otras disciplinas, no hubo cambio de mando: la corredora Gianna Woodruff logró meterse en la final de los 400 metros con vallas, terminando séptima con registro de 55.84.

La marca de 54.22 segundos realizada por Woodruff en las semifinales es un nuevo récord nacional y récord suramericano.

En esta misma competencia, en la rama masculina, pero en Atenas 2004, Bayano Kamani terminó quinto en la final, cuatro años después, en Pekín, entró a las semifinales.

En Tokio 2020, Alonso Edward, en su tercera cita olímpica, no pudo terminar la semifinal por una lesión, pero el panameño, que mostró sus quilates con una medalla de plata en el Mundial de Berlín 2009 y alcanzando las finales en Río 2016 estuvo en las finales, ocupó la séptima casilla.

En ese recuento histórico, no se puede pasar por alto la actuación en Montreal 1976 de Guy Abrahams, quien terminó quinto en la final de los 100 metros planos y fue semifinalista en los 200 metros planos.

Cabe resaltar que el maratonista panameño Jorge Castelblanco volvió a competir de manera consecutiva en la maratón olímpica y finalizarla.

La visión de un entrenador

Florencio Aguilar, otrora atleta olímpico en Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992, señaló este miércoles a EFE que "los muchachos que fueron hicieron su mayor esfuerzo y llenaron las expectativas".

Aguilar, quien es reconocido como el formador de Saladino, apuntó que "los panameños piensan que ganarse una medalla en unos juegos olímpicos es fácil".

"Solo tenemos tres medallas y una de oro, como exatleta y entrenador reconozco que hay atletas que nacen para ser campeón olímpico, no es cualquiera", precisó.

El entrenador recayó en el punto de la falta de apoyo a los atletas y que con Irving (Saladino) en el 2004 tenía que inventar herramientas de trabajo y con Nathalee Aranda en 2020-2021 "estaba igual, sin herramientas y en un lugar peligroso por la falta de seguridad".

El COP satisfecho

Damaris Young, actual presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), manifestó este miércoles a EFE que "se cumplió la proyección general desde la perspectiva de la actuación conjunta de la delegación panameña".

"El objetivo primordial fue que se materializaron los procesos previos de preparación y que nuestros atletas estuvieran sanos física y mentalmente", manifestó.

Young, otrora atleta de baloncesto, precisó que luego de los Juegos de Tokio tiene "aún más deseos y ganas de seguir trabajando y esforzándonos para que en París 2024 podamos superar los resultados obtenidos".

En estos juegos de Tokio, según el Comité Olímpico de Panamá (COP) los panameños sumaron 2 diplomas Olímpicos, 3 récords nacionales, 1 récord suramericano y 6 debuts Olímpicos.

Rogelio Adonican Osorio