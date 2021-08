Tenis.-Nadal cae en el segundo partido de Washington

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal se despidió del torneo de Washington, de categoría ATP 500 y que se disputa en pista dura, al caer (6-4, 1-6, 6-4) en su segundo encuentro ante el sudafricano Lloyd Harris, otro día complicado que terminó con su andadura.



El número tres del mundo, que perderá el podio mundial en favor del griego Stefanos Tsitsipas, volvía a la acción en la capital estadounidense tras su derrota en semifinales de Roland Garros. Nadal se puso serio en el segundo set, pero en el tercero le falló el saque que tan bien le funcionó al rival y no pudo con un Harris motivado en su primer enfrentamiento con el campeón de 20 'grandes'.



Tras un estreno agónico y que despertó además una lesión en el pie, el segundo partido del balear estuvo incluso en el aire. Nadal saltó en busca de los cuartos de final pero topó con un Harris que no le tembló la muñeca. De un inicio igualado, el sudafricano fue el primero en tener bolas de 'break', y las aprovechó.



La renta en el séptimo juego le bastó al número 50 del mundo para apuntarse la manga, a pesar de los nervios para cerrar. Nadal reaccionó con un segundo parcial dominador pero Harris se guardó lo mejor para el final. El sudafricano salvó un primer juego del tercer set clave para no entregar del todo las riendas y una tercera bola de 'break' en el quinto juego, con dudas para el español.



Con 5-4 para el sudafricano, a Nadal le falló el saque y Harris lo aprovechó para lograr la mayor victoria de su carrera con un globo. El balear se despide del calor de la grada de Washington con la buena noticia de que su pie no le molestó tanto como el día anterior pero con un rodaje que necesita afinar de cara al US Open.