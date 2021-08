Perú sufre un alza temporal de precios, sostiene el ministro de Economía

Vendedores ambulantes trabajan en una vía pública en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 4 ago (EFE).- Perú está atravesando por un alza temporal de precios, que no va a ser permanente, y nuevamente regresará al rango meta inflacionario anual, entre 1 y 3 %, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

"Hay un hipo en el alza de los precios, no va a ser permanente, se trata de un salto temporal", explicó el titular de Economía en rueda de prensa al comentar el incremento de precios de alimentos y combustibles de las últimas semanas.

Francke anotó que "las expectativas están dentro del rango meta" y reiteró que "no va a haber un alza sostenida de precios, sino que van a bajar" en las semanas siguientes.

La inflación de julio en el Perú subió 1,01 %, el porcentaje más alto desde marzo del 2017, por el incremento de precios en alimentos, combustible y transportes.

Los mercados financieros reaccionaron negativamente a la asunción del izquierdista Pedro Castillo en la presidencia de Perú, pues el tipo de cambio del dólar subió más de 3 % y cruzó los cuatro soles por dólar, mientras que las acciones de las principales empresas peruanas se derrumbaron por más de 10 % de su cotización.

Francke declaró este miércoles que "hay un impacto internacional en los precios de combustibles" y que con respecto al tipo de cambio del dólar "no pretendemos establecer un control de cambios", así como "no es nuestra política controlar precios" en el mercado.

De otro lado, el ministro anunció que los equipos técnicos del ministerio y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) están coordinando los temas relacionados a la política monetaria y fiscal, a cargo de ambas instituciones.

Francke reiteró que el presidente del BCRP, Julio Velarde, ha manifestado que viene evaluando positivamente la posibilidad de continuar en el cargo, en el que ha cumplido 15 años de funciones.

El ministro afirmó que el déficit fiscal se va a mantener debajo de las proyecciones elaboradas a inicios de año en el país y que se evalúa reestablecer una regla fiscal para poner conducirse en la senda de la reducción del déficit.

"Estamos aprovechando el espacio fiscal que nos da una mayor recaudación tributaria, y tener una sostenibilidad de la deuda publica adecuada", expresó.