Los antivacunas retrasan la inmunidad en EE.UU. y en México las dosis triunfan

Redacción América, 2 ago (EFE).- Mientras la inmunización contra la covid-19 en EE.UU. lleva estancada desde hace semanas y el Gobierno anima a extender la obligación de vacunarse, en Ciudad de México y Honduras las dosis triunfan, con gente madrugando para conseguir el esperado pinchazo.

América sigue con cifras altas y un total acumulado de unos 77,3 millones de casos y 2 millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es la región con los datos más altos por semana, la última, con alrededor de 20.000 muertes y 1,2 millones de contagiados.

EE.UU., LASTRADO POR LOS INCRÉDULOS

A pesar de que EE.UU. llegó este lunes al 70 % de su población adulta con al menos una dosis de la vacuna, unas 100 millones de personas que pueden recibirla no lo han hecho aún, lo que aleja al país de la esperada inmunidad de rebaño, con datos de inmunización estancados desde hace semanas.

Esta situación hizo que la Casa Blanca planteara hoy que "ha llegado la hora" de extender las obligaciones de vacunarse, y aunque el Gobierno federal lo ha hecho ya con sus empleados y estudia aplicarlas en las Fuerzas Armadas, celebra que lo hagan grandes empresas y espera que sea un ejemplo a seguir.

Florida, donde solo un 49 % de los mayores de 12 años está completamente vacunado, ejemplifica el problema de los reticentes con la vacuna, al convertirse en el centro de la nueva ola de la covid-19 en el país, por la rápida expansión de la variante delta y la resistencia de un gran grupo de personas a vacunarse.

Una mezcla que se refleja en que el "96 % de los hospitalizados en Florida son personas no vacunadas", alertó a la cadena MSNBC la presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida, Mary Mayhew.

EN CIUDAD DE MÉXICO, LAS DOSIS CAUSAN FUROR

Mientras, en Ciudad de México la alta demanda de los jóvenes de entre 18 y 29 años agotaron el sábado las vacunas que había de Sputnik V, una respuesta que superó todas las expectativas, cuando el país atraviesa una tercera ola que acumula varios días consecutivos con más de 19.000 contagios.

El alud de jóvenes menores de 30 años es tal que el Gobierno capitalino hizo un llamado "a respetar la sede y horario de vacunación que les corresponde" para "evitar aglomeraciones y que la demanda rebase la capacidad".

Y, en Honduras, donde solo un 3,18 % de la población está totalmente vacunada según Our World in Data, miles de personas madrugaron por primera o segunda vez para conseguir el esperado pinchazo, algunos hasta provistos de pequeños bancos de plástico para sentarse mientras avanzaba la fila.

¿DÓNDE QUEDARON LAS SPUTNIK DE VENEZUELA?

La euforia por vacunarse, en cambio, encuentra trabas en Venezuela, donde a la lentitud de la vacunación se suma la falta de dosis de la Sputnik V, el fármaco por el que el Gobierno acordó con Rusia el envío de 10 millones de unidades y del que solo se recibieron, de forma pública, 1.430.000.

Aunque la situación no se presenta exclusivamente en Venezuela, por un problema en la producción de estas vacunas, los representantes de la salud y de diversos sectores reclaman respuestas a las autoridades, que han sido ampliamente criticadas por el "desorden" en el proceso de vacunación.

BRASIL, CHILE Y COLOMBIA, CON MEJORÍA DE CIFRAS

La pandemia sigue dando tregua a Brasil, Chile o Colombia, que terminan julio con una mejoría en las cifras. Chile reportó una tasa de positividad del 1,78 %, el índice más bajo de toda la pandemia, y Brasil registró hoy mismo el menor número de muertes por covid en siete meses, 389.

Colombia sumó el sábado 291 muertes por covid-19, la primera vez que bajaba de 300 decesos desde el 12 de abril, cuando informó de 267. Estas cifras, que se parecen a las presentadas en abril, confirman la salida de la tercera ola, que devastó el país durante más de dos meses y abocó al colapso a los hospitales de varias ciudades del país.

SINOVAC PIDE AUTORIZACIÓN PARA VACUNAR A NIÑOS EN BRASIL

En Brasil, además, la inmunización puede acelerarse si el regulador brasileño autoriza la petición para usar el inmunizante de Sinovac en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años del Instituto Butantan, el laboratorio vinculado a la gobernación del estado brasileño de Sao Paulo que produce la Coronavac en el país.

En cambio, otra farmacéutica china, Sinopharm, a través de su subsidiara en Emiratos Árabes (G42), rescindió el contrato con el Gobierno de Paraguay que contemplaba la compra de un millón de dosis por 30 millones de dólares, informó el Ministerio de Salud Pública del país suramericano.

El ministerio indicó en su comunicado que se trata de una decisión sin "explicación", en un país con solo el 4,02 % de la población totalmente inmunizada.