Encuentran en Malaui un raro camaleón que se temía extinto en la naturaleza

Foto cedida del camaleón pigmeo de Chapman (rhampholeon chapmanorum), una rara especie endémica de Malaui que se temía extinguida en la naturaleza debido a la destrucción de su hábitat natural. EFE/ Krystal Tolley

Johannesburgo, 3 ago (EFE).- Científicos sudafricanos confirmaron hoy haber encontrado ejemplares salvajes de camaleón pigmeo de Chapman (rhampholeon chapmanorum), una rara especie endémica de Malaui que se temía extinguida en la naturaleza debido a la destrucción de su hábitat natural.

Perteneciente a la familia de los camaleones pigmeos (rhampholeon), este animal es natural de las zonas selváticas del sur de Malaui y, a diferencia de la mayoría de camaleones, vive en el suelo, escondido entre la hojas caídas de los árboles.

Su presencia en su hábitat natural, muy destruido en favor de la agricultura, fue confirmada este martes por un equipo de científicos de la Universidad de Witwatersrand (que tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica) liderado por la investigadora honoraria Krystal Tolley.

En concreto, los especialistas sudafricanos documentaron su supervivencia en al menos tres zonas de Malaui.

"Cuando lo encontramos, se nos puso la piel de gallina y empezamos a saltar. Aunque nos emocionó encontrar estos camaleones aún aferrándose a la supervivencia, no sabemos cuánto tiempo más van a pervivir estas poblaciones en esas pequeñas zonas boscosas", señaló Tolley en un comunicado difundido por la Universidad de Witwatersrand.

"La pérdida del hábitat boscoso requiere acciones conservacionistas urgentes, incluyendo parar su destrucción y la recuperación del hábitat para promover la conexión entre las zonas selváticas", agregó la experta, que también advirtió que, si no se toman medidas, la especie alcanzará un punto de no retorno.

La existencia del camaleón pigmeo de Chapman fue documentada por primera vez en 1992.

Los ejemplares adultos apenas crecen hasta una longitud de seis centímetros.

Desde la década de 1980, se estima que su hábitat se ha visto reducido en un 80 % y con ello también el número de animales de esta rara especie.