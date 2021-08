EEUU alcanza el objetivo de vacunación contra el coronavirus de Biden, casi un mes tarde

EEUU alcanza el objetivo de vacunación contra el coronavirus de Biden, casi un mes tardeWashington, 2 Ago 2021 (AFP) - Estados Unidos alcanzó el lunes el objetivo fijado por el presidente demócrata Joe Biden de administrar al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus al 70% de la población adulta, casi un mes después de la fecha límite anunciada del 4 de julio.Según el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 60,6% de los adultos y el 49,7% de la población total han sido vacunados por completo.La administración Biden inicialmente apuntó al festivo del Día de la Independencia del país para alcanzar el ambicioso objetivo y declarar la victoria sobre lo peor de la pandemia de covid-19.Pero la caída de las tasas de vacunación, particularmente en las regiones políticamente conservadoras del sur y el centro oeste, así como entre grupos como los más jóvenes, aquellos con ingresos más bajos y minorías raciales, llevó a que no se lograra el objetivo.Este retraso, combinado con la propagación de la variante delta, mucho más contagiosa que el resto de cepas, ha provocado que el número medio de casos diarios se dispare hasta superar los 70.000.Una media de 6.200 pacientes es hospitalizada diariamente por covid-19, y más de 300 personas mueren por esta enfermedad. "Estos casos se concentran en las comunidades con menores tasas de vacunación", dijo a la prensa Jeff Zients, coordinador de la Casa Blanca para la pandemia. "Uno de cada tres casos en todo el país se ha registrado en Florida y Texas en la última semana", dijo. - Repunte de la vacunación -Estados Unidos ha registrado un repunte de las tasas de vacunación en las últimas semanas, especialmente en las regiones más afectadas por la última ola de covid-19. Los ocho estados más afectados han experimentado un aumento del 171% en las vacunaciones diarias en comparación con la tasa de tres semanas anteriores, dijo Zients.Entre ese grupo están estados como Arkansas, Misuri, Luisiana y Florida.Las empresas privadas ha empezado a incentivar cuando no obligar a sus trabajadores a vacunarse. Disney y Walmart, dos de los mayores empleadores privados de Estados Unidos, han anunciado que están fomentando u obligando a vacunar a sus empleados. Los funcionarios públicos no se quedan al margen. Biden adoptó el jueves una serie de medidas para impulsar la inoculación en todo el país, entre ellas la de exigir a millones de empleados federales que se vacunen o lleven máscaras continuamente y se sometan a pruebas periódicas. Con el 80% de las personas mayores de 65 años totalmente vacunadas, las hospitalizaciones y las muertes están aumentando a un ritmo mucho más lento que en las olas anteriores. En Tennessee, el 97% de las hospitalizaciones relacionadas con el Covid-19 y el 98% de las muertes en julio se produjeron entre personas no vacunadas.Si bien una dosis de una vacuna de ARNm de Pfizer o de Moderna confería una fuerte protección contra variantes previamente dominantes, una nueva investigación revisada por pares destaca la necesidad de dos dosis contra la variante delta.Las autoridades sanitarias federales incluso están evaluando la necesidad de una tercera dosis para determinados grupos, como los inmunodeprimidos. Los CDC también han vuelto a recomendar el uso de mascarillas en interiores en zonas de alto riesgo, incluso para las personas vacunadas, después de que un análisis preliminar sugiriera que las personas vacunadas que dieron positivo a la variante delta pueden transmitir el virus. ia/ft/llu/lm/dga/gm