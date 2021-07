Oro y récord para Gran Bretaña 4x100 m estilos mixto, EEUU con Dressel quinto

Gran Bretaña ganó este sábado el relevo 4x100 metros estilo mixto en los Juegos de Tokio-2020, una nueva prueba del programa olímpico, batiendo además el récord del mundo (3:37.58), en una prueba en la que Estados Unidos, con Caeleb Dressel, apenas fue quinto.

Dressel no podrá por lo tanto cumplir su reto de los seis oros olímpicos en Tokio-2020. Lleva tres, tras la victoria de este sábado en 100 m mariposa, y el domingo aspirará a dos más (50 m libre y 4x100 m estilos masculino).

"No importante cómo se sienta mi cuerpo, he ejecutado bien y he cumplido el trabajo", señaló Dressel, satisfecho con su éxito en los 100 metros mariposa de este sábado con un nuevo récord mundial (49.45).

En el 4x100 m estilos mixto, China fue plata (3:38.86) tras los británicos y Australia bronce (3:38.95).

La prueba de relevo 4x100 metros estilos mixto es una de las novedades de Tokio-2020. Cada equipo puede componer su cuarteto como desee, con la condición de que haya dos nadadores y dos nadadoras, y que se respete el orden tradicional de los estilos (espalda, braza, mariposa, crawl).

Tanto Gran Bretaña como Australia optaron por empezar y terminar la prueba con mujeres, mientras que los estadounidenses decidieron la táctica inversa.

Hombres y mujeres se enfrentan por lo tanto directamente en algunos relevos, creando una carrera difícil de descifrar, con diferentes enormes y remontadas también espectaculares.

