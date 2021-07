Mr. NaisGai, el productor de P.Rico detrás de los éxitos de Rauw Alejandro

Fotografía cedida por De Castro Media de Mr NaisGai. EFE/ De Castro Media

San Juan, 28 jul (EFE).- El productor musical puertorriqueño Mr. NaisGai celebra cada uno de los logros del artista urbano Rauw Alejandro como si fuera suyo, al ser una de las mentes creativas detrás del cantante y éxitos mundiales como "Todo de ti".

"Cualquier triunfo de Rauw es un triunfo mío", afirmó este miércoles en una entrevista con Efe Luis Jonuel González, nombre de pila de este productor de 29 años.

El tema "Todo de ti", en el que también colaboró El Zorro en la producción, debutó en tercer lugar en el listado Billboard Hot 100 Chart, y actualmente está en el tercer puesto de la lista de Top 200 de Spotify, después de haber permanecido segundo durante varias semanas.

Rauw Alejandro se convirtió además en el segundo artista urbano latino en ubicar "Todo de ti" en el listado de Apple Music en 100 países desde que Daddy Yankee lo hizo en el año 2004 con su éxito "Gasolina".

EL BINOMIO MUSICAL SE CONOCE DESDE LA ESCUELA

La relación entre Mr. NaisGai y Rauw Alejandro se remonta a la escuela.

Años más tarde, específicamente en el 2015, mientras Mr. NaisGai experimentaba como disyóquey de música electrónica, retoman su relación, pero de manera más seria y profesional.

Después de que el intérprete urbano lanzara el tema "Inevitable" los amigos de la infancia se reencontraron y comenzaron a trabajar temas juntos.

"Cuando me junto con Rauw, fusiono lo electrónico con lo latino, que no era nada normal en ese momento", recordó.

Algunos de los primeros temas que trabajaron fueron "Que le dé" junto a Nicky Jam y "El Efecto" con Chencho Corleone.

Mr. NaisGai, además de ser una de las mentes creativas de los temas de Rauw Alejandro, también se convirtió en su disyóquey personal, oportunidad que lo guió a ser el DJ personal del cantante para sus presentaciones en Puerto Rico.

Y mientras Rauw ofrecía presentaciones en la isla, otros temas, como "Tarde" y el "remix" (remezcla) de "Toda" con Alex Rose, ayudaban al intérprete a ser más aceptado en el género urbano.

"La química en la música ha estado desde el principio entre los dos", resaltó Mr. NaisGai.

LLEGÓ LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN EL PRIMER DISCO

Poco a poco, Rauw Alejandro iba labrando su carrera musical, que incluyó entonces decidir lanzar su primer disco, "Afrodisíaco", en el que Mr. NaisGai trabajó en siete temas.

Entre las canciones que trabajó en dicha producción, fueron "No te creo" con el dúo de Wisin y Yandel, "Química" con Zion y Lennox y los Martinez Brothers.

Mr. NaisGai, quien domina los géneros del R&B, dancehall, pop, house, drumb and bass y el reguetón, logró en el año 2020 ser nominado en la categoría "Mejor Productor Musical" en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano.

A LABRAR EL SEGUNDO DISCO

Contando con este logro, Mr. NaisGai continuó creando y fusionando temas junto a El Zorro para lo que sería el segundo disco de Rauw Alejandro, "Vice Versa", que incluye el éxito mundial "Todo de ti".

"Vice Versa", que integra ritmos electrónicos y hasta de "drumb and bass", debutó en el primer puesto de la lista Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en el primer número 1 de Rauw Alejandro en ventas en ese listado.

"Vice Versa" también ha obtenido el Disco de Platino en Estados Unidos y Colombia, y Oro en Perú.

"Todo de ti", detalló Mr. NaisGai, nació en Puerto Rico y "se denomina urbano por la letra, pero es un tema súper pop" que catapultó al cantante puertorriqueño a la fama internacional.

"Rauw me dice que tiene este sonido en la mente, comenzamos a explorar, incluimos un guitarrista y ese mismo teníamos la maqueta. También buscamos a Rafa Pabón para que nos ayudara en la letra y al otro día terminamos el tema completo. Lo menos que esperábamos era que tuviera tanto éxito", contó el productor.

¿"TODO DE TI" ES UN PLAGIO?

"Todo de ti", no obstante, ha recibido críticas, pues presuntamente plagia el tema "Big Girls Don't Cry", pero Mr. NaisGai negó que fuese así.

"Fue totalmente orgánico, lo hicimos desde cero. Hubo una influencia, pero nada que ver con esa canción. La influencia vino de otra canción, de Bruno Mars", admitió el productor.

La canción rompió récord en España con 1,68 millones de reproducciones en un solo día, llegando al primer puesto en España, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.

"A nivel musical, Rauw es una persona bien atrevida, porque mientras está dentro de esta industria, se ha atrevido a hacer música que no es reguetón ni urbana. Y qué bueno que el mundo se está dando cuenta ahora", concluyó Mr. NaisGai.

Jorge J. Muñiz Ortiz