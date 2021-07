Fidelity advierte sobre políticas ambientales y de diversidad

(Bloomberg) -- Fidelity International advirtió a las empresas en las que invierte que si no toman las medidas necesarias para combatir el cambio climático, la gestora de activos votará en contra de la administración en las asambleas de accionistas a partir del próximo año.

El lunes, la firma de inversión de US$787.100 millones anunció nuevas políticas sobre cambio climático y diversidad de género, que incluyen requisitos para que las empresas de cartera gestionen su impacto ambiental, reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionen revelaciones específicas sobre sus emisiones. Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, cada área de la economía global “deberá pasar por una transformación radical” y las empresas que no cumplan con las expectativas mínimas de Fidelity serán penalizadas con votos en contra de sus ejecutivos, según un comunicado.

“Nuestro mensaje a las empresas en las que invertimos es claro: la crisis climática no debe ni puede ser ignorada”, dijo Jenn-Hui Tan, director global de administración e inversión sostenible de Fidelity International, en un comunicado. “Esto impacta la naturaleza misma de las principales industrias en las que invertimos y, como tal, debe ocupar un lugar destacado en la agenda de todas las empresas”.

Fidelity también dijo el lunes que planea presionar por una mayor diversidad de género en las juntas. La gestora de fondos indicó que se involucrará activamente con las compañías de cartera y considerará votar en contra de la administración en la mayoría de los mercados desarrollados que no tengan al menos un 30% de representación femenina en sus juntas. En los mercados donde los estándares sobre diversidad aún están en desarrollo, Fidelity dijo que tendrá un umbral inicial del 15%.

El diario Financial Times informó anteriormente sobre las nuevas iniciativas de Fidelity.

Nota Original:Fidelity to Vote Against Climate, Diversity Laggards Next Year

More stories like this are available on bloomberg.com