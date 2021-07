Brasil rebasa los 550.000 muertos por la covid-19

Trabajadores cargan el féretro para enterrar a una víctima de covid-19, en el cementerio Campo da Esperança, en la ciudad de Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Recife (Brasil), 26 jul (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 18.999 nuevos casos y 578 fallecimientos asociados a la covid-19, con lo que el número total de muertes rebasó las 550.000, según divulgó este lunes el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 19.707.662 casos confirmados y totaliza 550.502 óbitos.

No obstante, los boletines epidemiológicos de los fines de semana y de los lunes suelen presentar cifras menores a las de los demás días por la falta de computo en algunos municipios ante la escasez de personal administrativo.

Los Gobiernos regionales indicaron que entre el domingo y este lunes se presentó un leve aumento en el número de infectados (+4,28 %) y de muertes diarias (21,4 %), en comparación con las 24 horas anteriores.

Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectados por la pandemia de la covid-19 en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 262 decesos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 9.368 personas infectadas en la misma proporción.

El promedio diario de casos en la última semana, que se aumentó el viernes por el reporte en un solo día de casi 64.000 contagios ocurridos en otras fechas y que no habían sido contabilizados en el estado de Río Grande do Sul (sur), está en 45.117 infecciones.

El número promedio de muertes diarias en la última semana, en tanto, bajó este lunes a los 1.107 óbitos.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes y localizado en la región Sudeste, sigue siendo el de más casos confirmados (4.003.549) y muertes (137.273).

Pese a las cifras elevadas, la pandemia ha presentado en las últimas semanas una clara tendencia de ralentización en el país, atribuida por los expertos y autoridades al avance de la vacunación.

Según los datos oficiales, el país ha aplicado 134,2 millones de vacunas, con 96,3 millones suministradas en primera dosis y 37,9 millones en segunda o única.

La nación suramericana ha conseguido inmunizar con dos dosis o con aplicación única a un 18 % de su población.

De otro lado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) anunció este lunes que recibió el pedido para el uso en carácter de emergencia de la vacuna anticovid del laboratorio chino Sinopharm.

La misma agencia indicó también que canceló definitivamente este lunes el estudio clínico de la farmacéutica local Precisa Medicamentos de la vacuna Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech y cuyo contrato para 20 millones de dosis fue cancelado por sospechas de irregularidades.

El viernes, el órgano regulador ya había suspendido el pedido de uso en carácter de emergencia de la vacuna india, que solo tenía una autorización de importación de un porcentaje mínimo y estaba sujeta a varias restricciones por falta de documentos del fabricante.