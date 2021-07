México festeja su tequila con récords de producción y exportación

Fotografía de diferentes botellas exhibidas en el Museo del Tequila y el Mezcal (Mutem), el 22 de julio de 2021, en la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La bebida mexicana más emblemática festeja el Día Mundial del Tequila entre récords de producción y exportación, un reflejo de su creciente apreciación internacional a pesar de la pandemia de covid-19.

La producción de la bebida aumentó un 6 % en 2020 hasta los históricos 374 millones de litros, y solo en la primera mitad de 2021 ya acumula un crecimiento anual superior al 37 % con cerca de 260 millones, revelan los datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

En tanto, las exportaciones incrementaron un 16 % en 2020 a casi 286,7 millones de litros, mientras que en el primer semestre de este año ya han subido un 22,45 % anual al superar los 157 millones, según el CRT.

La exportación de tequila y mezcal representó 1.146 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2021, por lo que es el tercer producto agroalimentario con más demanda extranjera, solo por detrás de la cerveza y el aguacate, reporta la Secretaría mexicana de Agricultura.

“En números, (la pandemia) no ha perjudicado tanto a la industria tequilera, en realidad ellos han seguido vendiendo. Es chistoso pero parte del confinamiento es intentar tranquilizarse con algunos tragos", comenta a Efe Ricardo Flores, experto del Museo del Tequila y el Mezcal (Mutem) de Ciudad de México.

PATRIMONIO MUNDIAL

El Día del Tequila se celebra este 24 de julio para conmemorar que la Unesco declaró como patrimonio mundial las antiguas instalaciones industriales y los paisajes de planta de agave en Tequila, el pueblo de Jalisco, en el occidente de México, del que se origina la bebida.

"El patrimonio de la humanidad está basado en el cultivo agavero y las fábricas antiguas de tequila, la idea es que no es natural, se considera que ya por más de 500 años ese cultivo ha existido", comenta Flores.

El experto es jefe de guías en el Mutem, un museo en la Plaza Garibaldi de la capital mexicana que no recibe el patrocinio de ninguna marca, con una colección de 750 botellas únicas de distintos tequilas.

El Mutem promueve la protección del "agave tequilana weber", la única planta oficial de la que proviene la bebida mestiza del siglo XVI, que resultó del sincretismo de la cultura indígena y española.

“Esa es la importancia que tiene el tequila, se convirtió en el vino mezcal que le dio tradición a los pueblos y que comenzó un camino que el día de hoy se está volviendo espectacular”, menciona Flores.

UNA BEBIDA CON RETOS

La producción de tequila en México crece a un promedio de entre 5 % y 7 % anual desde hace 15 años, según el Consejo de Agaveros de Jalisco.

Pero la bebida afronta retos más allá de sus números y la pandemia.

La organización The Climate Reality Project ha advertido de los efectos "devastadores" de la crisis climática en el cultivo del agave, que padece de cambios extremos de temperatura como las olas de calor y afectaciones en los patrones de lluvias.

Perder el agave incrementaría la contaminación porque la planta puede extraer y almacenar el equivalente de 30 a 60 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, cita la asociación.

"México se arriesga a perder un fuerte ingreso económico: tan solo en 2019 la industria generó más de 70.000 empleos", alerta en un análisis compartido con Efe.

Otro desafío es cuidar la denominación de origen a nivel mundial, por lo que el CRT ha conseguido la protección en 55 países en el mundo.

Tan solo este mes, el Consejo informó de un acuerdo con Heineken que resuelve las disputas legales por el uso de la palabra "tequila" en la cerveza Desperados que fabrica la empresa holandesa.

"Lamentablemente las normas del siglo XX llegaron tal vez muy tarde para nuestras bebidas, comenzaron en Europa, pero el día de hoy el respeto hacia el tequila es mundial", considera Flores.

Y aunque la industria tequilera se ha fortalecido, otros negocios tradicionales como cantinas, bares y restaurantes han perdido clientes por la pandemia, por lo que Flores pide asistir con seguridad al Mutem.

"Vale la pena conocer el país a través de su bebida, ese es el panorama que nosotros abrimos", concluye.